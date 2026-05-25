Giáo sư người Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

(Baohatinh.vn) - GS. TS Lê Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn, được bổ nhiệm Giám đốc đại học nhiệm kỳ 2026-2030.
Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 25/5 cho biết, quyết định bổ nhiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm kiện toàn nhân sự trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
GS Lê Anh Tuấn, 51 tuổi, quê Hà Tĩnh, là cựu sinh viên ngành Cơ khí động lực của Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST). Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm giảng viên Trường Cơ khí từ năm 1997. Ông lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz, Áo năm 2005, được bổ nhiệm giáo sư năm 2017.
Tại Bách khoa Hà Nội, ông Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Trưởng bộ môn, Giám đốc Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực, Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng đại học. Hiện, ông là Bí thư Đảng ủy.
Tân Giám đốc là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực, ôtô và phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo cùng nhiên liệu thay thế. Ông là chủ biên và đồng tác giả 7 cuốn sách, có hai bằng sở hữu trí tuệ và công bố trên 150 bài báo tại các tạp chí uy tín. Chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus. Thông thường, H-index trên 10 đã được coi là mức khá cao trong lĩnh vực này.
Ngoài công việc ở HUST, GS Tuấn còn là thành viên Tổ giúp việc cho Thủ tướng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực; thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu (GEAN), Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội.
"Việc bổ nhiệm GS Lê Anh Tuấn vào vị trí Giám đốc kỳ vọng đưa Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế đơn vị giáo dục đại học hàng đầu về khoa học - công nghệ trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế", trích thông cáo của HUST.
Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập năm 1956, hiện có 65 chuyên ngành đại học, 95 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Quy mô đào tạo của HUST khoảng 38.000 người học, có hợp tác với trên 200 đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức giáo dục tại hơn 30 quốc gia.
Theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS và THE 2026, đại học này lần lượt thuộc nhóm 1.201-1.400 và 1.501+. Mục tiêu của Đại học Bách khoa Hà Nội là vào nhóm 100-150 trường kỹ thuật hàng đầu châu Á trước năm 2035.
