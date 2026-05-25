Thanh niên tình nguyện tiếp sức thí sinh "vượt vũ môn"

(Baohatinh.vn) - Giữa nắng nóng gay gắt, lực lượng thanh niên tình nguyện ở Hà Tĩnh miệt mài tiếp sức, động viên tinh thần, đồng hành cùng sĩ tử trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.
Các điểm phát nước miễn phí được bố trí ngay trước cổng hội đồng thi để phục vụ thí sinh và phụ huynh
Sự động viên tận tình cùng những nụ cười trẻ trung, đầy nhiệt huyết của lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các thí sinh thêm tự tin bước vào phòng thi.
Các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)và lực lượng công an luôn túc trực tại cổng hội đồng thi, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh khi cần thiết.
Màu áo xanh tình nguyện tại Hội đồng thi Trường THPT Nghèn.
Tại Hội đồng thi Trường THPT Can Lộc, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được các ĐVTN triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của ĐVTN, quá trình làm thủ tục vào thi diễn ra thuận lợi hơn, góp phần giảm bớt áp lực cho các thí sinh trước giờ làm bài.
Những hoạt động ý nghĩa của lực lượng thanh niên tình nguyện không chỉ góp phần hỗ trợ kỳ thi diễn ra thuận lợi mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và sức trẻ đồng hành cùng các sĩ tử mùa thi năm nay. (Trong ảnh: Hội đồng thi THPT Nghi Xuân).
Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 39 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại 39 điểm thi trên toàn tỉnh với hơn 1.600 ĐVTN hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh hoàn thành tốt bài thi, hướng tới một kỳ thi an toàn và thuận lợi.
