Xã hội

Giáo dục

Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Đại Nài (phường Thành Sen) hào hứng tham gia hoạt động vẽ tranh chủ đề về Bác Hồ.
Nhiều tác phẩm được đầu tư bố cục, phối màu hài hòa, thể hiện rõ sự sáng tạo và khả năng cảm thụ mỹ thuật của các em.
Em Nguyễn Tuệ Thư - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Đại Nài chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia vẽ tranh về Bác Hồ cùng các bạn trong lớp. Qua những câu chuyện thầy cô kể, em hiểu thêm về cuộc đời giản dị và tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi. Em mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để chúng em được học tập và sáng tạo nhiều hơn”.
Bức tranh “Trại Kim Đồng” của em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Thạch Khê (xã Thạch Khê) để lại nhiều ấn tượng với cách thể hiện sinh động, màu sắc tươi sáng và bố cục rõ nét.
Tại Trường Mầm non Mickey - Đồng Môn (phường Thành Sen), các em nhỏ từ 3 - 5 tuổi cũng hào hứng tham gia hoạt động vẽ tranh và trang trí ảnh Bác Hồ. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em cẩn thận hoàn thiện từng sản phẩm bằng nhiều chất liệu khác nhau.
Không chỉ tại trường học, trung tâm dạy vẽ của cô Nguyễn Hải Như ở phường Thành Sen cũng tổ chức nhiều buổi học theo chủ đề về Bác Hồ. Cô Nguyễn Hải Như chia sẻ: “Tôi mong muốn thông qua những buổi học này, các em không chỉ rèn luyện kỹ năng hội họa mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu về Bác Hồ. Qua đó, hình ảnh Bác được các em cảm nhận một cách tự nhiên, gần gũi hơn, góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp trong nhận thức và tình cảm của các em”.
Được tự tay vẽ những bức tranh theo ý tưởng của mình, nhiều em học sinh tỏ ra thích thú và hào hứng. Các em mạnh dạn phối màu, sáng tạo bố cục để tác phẩm thêm sinh động.
Sau khi hoàn thiện, các bức tranh được giáo viên hỗ trợ sấy khô để các em mang về nhà trưng bày.
Chị Nguyễn Mỹ Dung - phụ huynh em Dương Ngọc Như Ý cho biết: “Tôi thấy hoạt động vẽ tranh theo chủ đề về Bác Hồ rất ý nghĩa đối với các cháu nhỏ. Qua những bức tranh, các con vừa được phát huy khả năng sáng tạo, vừa hiểu thêm về lịch sử và tình yêu quê hương, đất nước”.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động vẽ tranh, qua từng nét bút, các em còn hiểu thêm về cuộc đời và đức tính giản dị của Bác Hồ. Những câu chuyện về Bác được giáo viên lồng ghép nhẹ nhàng trong từng buổi học. Qua đó, giúp học sinh thêm yêu quý và kính trọng Bác.
Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, nhiều trường học còn tổ chức kể chuyện về Bác Hồ trong giờ sinh hoạt tập thể. Những câu chuyện giản dị về cuộc đời, đức tính của Bác được học sinh thể hiện bằng giọng kể hồn nhiên, mạch lạc, tạo không khí gần gũi, sôi nổi.
Tại Trường Tiểu học Đại Nài, giáo viên trực tiếp hướng dẫn để học sinh tự tin tham gia phần thi kể chuyện về Bác Hồ. Nhiều em mạnh dạn thể hiện khả năng diễn đạt và cảm xúc của mình trước tập thể lớp.
Những bức tranh về chủ đề Bác Hồ không chỉ là sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi mà còn trở thành kỷ niệm đẹp, góp phần lưu giữ những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò.

#Bác Hồ #Thiếu nhi #Hà Tĩnh #Vẽ tranh #Kể chuyện #Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
