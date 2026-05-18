Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Em Nguyễn Tuệ Thư - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Đại Nài chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia vẽ tranh về Bác Hồ cùng các bạn trong lớp. Qua những câu chuyện thầy cô kể, em hiểu thêm về cuộc đời giản dị và tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi. Em mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để chúng em được học tập và sáng tạo nhiều hơn”.
Tại Trường Mầm non Mickey - Đồng Môn (phường Thành Sen), các em nhỏ từ 3 - 5 tuổi cũng hào hứng tham gia hoạt động vẽ tranh và trang trí ảnh Bác Hồ. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em cẩn thận hoàn thiện từng sản phẩm bằng nhiều chất liệu khác nhau.
Sau khi hoàn thiện, các bức tranh được giáo viên hỗ trợ sấy khô để các em mang về nhà trưng bày.
Tại Trường Tiểu học Đại Nài, giáo viên trực tiếp hướng dẫn để học sinh tự tin tham gia phần thi kể chuyện về Bác Hồ. Nhiều em mạnh dạn thể hiện khả năng diễn đạt và cảm xúc của mình trước tập thể lớp.
Những bức tranh về chủ đề Bác Hồ không chỉ là sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi mà còn trở thành kỷ niệm đẹp, góp phần lưu giữ những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò.
