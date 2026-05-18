Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Những liên đội trưởng tiêu biểu truyền cảm hứng trong trường học 13/05/2026 14:49 Không chỉ năng nổ trong hoạt động, phong trào, những chỉ huy Đội tại Hà Tĩnh còn thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể bằng sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh 13/05/2026 11:32 Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tiếp sức học sinh giáo dục thường xuyên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 13/05/2026 08:50 Thời gian này, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường nghề ở Hà Tĩnh đang tăng cường ôn tập kiến thức, tiếp sức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tiếng Trung – “tấm vé” bước vào hành trình hội nhập 12/05/2026 16:36 Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.

Hà Tĩnh lan tỏa môi trường học đường không khói thuốc 11/05/2026 11:02 Từ những mô hình, cách làm thiết thực, các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.

Công tác giáo dục hướng nghiệp ở Hà Tĩnh sẽ được triển khai phù hợp từng cấp học 09/05/2026 05:49 Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh Hà Tĩnh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

Bộ GD&ĐT: Hệ thống ngân hàng đề phục vụ thi tốt nghiệp THPT đã sẵn sàng 08/05/2026 15:47 Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ 2027.

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh" 08/05/2026 12:50 Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.

Đảm bảo các điều kiện, tổ chức tốt hai kỳ thi diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh 08/05/2026 12:19 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức tốt các kỳ thi.

[Infographic] Quy định tuyển thẳng, chế độ ưu tiên vào THPT không chuyên tại Hà Tĩnh 08/05/2026 07:59 Quy định tuyển thẳng và chế độ ưu tiên vào trường THPT không chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 14, Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT.

Thi thử vào lớp 10 - phép thử năng lực cho học sinh Hà Tĩnh 08/05/2026 05:40 Các đợt “tập dượt” trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Tĩnh không chỉ giúp học sinh lớp 9 đánh giá mức độ kiến thức, làm quen với áp lực phòng thi mà còn là cơ sở để nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Lan tỏa tinh thần học tập từ những "trạng nguyên tuổi hồng" 07/05/2026 15:41 Từ ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, những ước mơ của học sinh Hà Tĩnh đang được nuôi dưỡng bằng sự chăm chỉ, nỗ lực và niềm say mê học tập.

Học tốt 3 ngành này, không lo thất nghiệp 06/05/2026 15:07 Những ngành học như Bán dẫn, Đường sắt tốc độ cao và Công nghệ vũ trụ được đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Học đường sáng tạo, lan tỏa "ý thức xanh" 06/05/2026 14:43 Những bài học về môi trường đang gieo vào học sinh Hà Tĩnh ý thức sống xanh ngay từ nhỏ, để mỗi hành động hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh, bền vững hơn.

5 học sinh Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm những ai? 06/05/2026 05:10 Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trong đó có 5 em đều thuộc Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

[Motion graphics] Những lưu ý quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 05/05/2026 14:24 Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý để thực hiện đúng quy định.

Trường Albert Einstein: Nâng tầm giáo dục hiện đại, mở lối cho học sinh hội nhập 04/05/2026 11:39 Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định vị thế là môi trường giáo dục hiện đại, giúp học sinh phát triển toàn diện và tự tin chinh phục mục tiêu tương lai.

Mở lối tương lai bền vững cho học sinh Hà Tĩnh từ giáo dục nghề nghiệp 04/05/2026 05:15 Bám sát xu thế thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh chủ động đổi mới, tập trung đào tạo các ngành nghề thiết thực, mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh.

Tăng tốc ôn tập trước các kỳ thi quan trọng 03/05/2026 09:01 Kỳ nghỉ lễ khép lại cũng là lúc học sinh cuối cấp trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng trở lại nhịp học tập với cường độ cao, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

Gia tăng cạnh tranh thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 01/05/2026 12:08 Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh sẽ diễn ra. Số lượng thí sinh trong độ tuổi tăng khiến mức độ cạnh tranh lớn.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào? 01/05/2026 05:05 Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.

Điểm danh những môn có "tỷ lệ chọi" cao vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay 30/04/2026 09:48 Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 có số lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh, nhiều môn có "tỷ lệ chọi" cao.

Giá bộ sách giáo khoa chung sẽ giảm khoảng 13% 30/04/2026 06:07 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến giảm giá sách giáo khoa khoảng 13%, góp phần giảm chi phí cho học sinh và phụ huynh từ năm học 2026-2027.

Thư viện đồ chơi – mở những trang sách đầu tiên cho trẻ 27/04/2026 15:23 Việc đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động tại các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã mở ra không gian trải nghiệm thú vị, giúp trẻ em sớm hình thành thói quen đọc sách và thỏa sức sáng tạo.

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh 27/04/2026 05:15 Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.

Tọa đàm về giá trị di sản Trường học Phúc Giang 25/04/2026 14:58 Việc phục hồi Trường học Phúc Giang không chỉ là bảo tồn di sản quý, mà còn góp phần khơi dậy giá trị truyền thống hiếu học, tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch Hà Tĩnh.

Sôi nổi hội thi sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường học 24/04/2026 20:20 Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh Hà Tĩnh trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học 24/04/2026 15:17 Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu? 23/04/2026 20:13 Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.