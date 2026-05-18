Tập trung hoàn thiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030

Sáng 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự cuộc họp.

Dự thảo đề án xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ, bền vững cho ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

Dự thảo hướng tới mục tiêu: tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD&ĐT; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thiện, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đặc điểm từng vùng miền. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được nâng cao; trên 90% trường mầm non, tiểu học, THCS; trên 80% trường THPT công lập và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

100% học sinh phổ thông được tham gia các hoạt động STEM/STEAM; 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80%; quy mô đào tạo các ngành STEM đạt 35% và tỷ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đạt 50%.

Ông Đặng Trần Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính góp ý, làm rõ một số nội dung liên quan đến nguồn lực và cơ chế triển khai các chính sách thực hiện đề án.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, dự thảo đề án xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy phát triển GD&ĐT; sắp xếp mạng lưới trường lớp hợp lý; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh chuyển đổi số; quan tâm giáo dục vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường xã hội hóa và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển GD&ĐT.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp góp ý bổ sung nội dung tăng cường giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học sinh.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu góp ý nhiều nội dung về bố cục, mục tiêu cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng, bảo đảm yêu cầu về nhân tố con người trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của Sở GD&ĐT trong quá trình xây dựng đề án, đồng thời ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, bổ sung các chỉ tiêu mới; làm rõ cơ sở, căn cứ xây dựng từng chỉ tiêu, bảo đảm bám sát các nghị quyết, đề án và định hướng phát triển của tỉnh.

Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn nên cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các nhóm chính sách trong từng thời kỳ thực hiện; đồng thời nghiên cứu tích hợp các chính sách theo hướng hợp lý, khoa học, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo đề án.

