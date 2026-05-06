5 học sinh Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm những ai?

(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trong đó có 5 em đều thuộc Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Các học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm nay là những thành viên của các đội tuyển Olympic dự thi khu vực và quốc tế năm 2026; trong đó, 37 em thuộc đội tuyển toán, 29 em thuộc đội tuyển vật lý, 28 em thuộc đội tuyển hóa học, 27 em thuộc đội tuyển sinh học và 30 em thuộc đội tuyển tin học.
Các học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nằm trong danh sách 5 đội tuyển trên gồm: Võ Sỹ Quốc Anh - lớp 12 Toán 1 (giải nhất quốc gia môn Toán), Nguyễn Anh Tuấn - lớp 12 Lý (giải nhất quốc gia môn Vật lý), Nguyễn Trường Liêm - lớp 12 Hóa (giải nhì quốc gia môn Hóa học), Phan Trọng Quý - lớp 12 Sinh (giải nhất quốc gia môn Sinh học), Thái Văn Gia Kiên - lớp 12 Toán 1 (giải nhất quốc gia môn Tin học).
Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới ban hành, Bộ GD&ĐT quy định rõ các trường hợp đặc biệt được miễn tất cả các bài thi.
Nhóm thứ nhất là các thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa. Điều kiện miễn thi là các em được triệu tập vào học kỳ 2 của lớp 12; kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt, học tập đạt từ mức khá trở lên; có tên chính thức trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.
Nhóm thứ hai là thí sinh trong đội tuyển thi Olympic khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ. Nhóm này bao gồm các học sinh tham gia đội tuyển quốc tế hoặc khu vực về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ. Điều kiện miễn thi là được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt từ mức đạt trở lên; có văn bản xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định.
2 nhóm còn lại là người khuyết tật nặng - đặc biệt nặng và người nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động.
Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lựa chọn môi trường học tập ở bậc tiểu học luôn là quyết định quan trọng với mỗi gia đình. Chính từ những trăn trở ấy, sức hút của Trường Albert Einstein được khẳng định qua niềm tin và trải nghiệm thực tế của phụ huynh, học sinh.
50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Mùa tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điều chỉnh như siết chặt xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời buộc thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.
Năm học 2026-2027, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế với chiến lược tuyển sinh linh hoạt, chính sách học bổng hấp dẫn cùng chương trình đào tạo hiện đại, mở rộng cơ hội học tập toàn diện cho học sinh trên địa bàn.
Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này.
Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...