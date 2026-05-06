5 học sinh Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm những ai?

(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trong đó có 5 em đều thuộc Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Các học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm nay là những thành viên của các đội tuyển Olympic dự thi khu vực và quốc tế năm 2026; trong đó, 37 em thuộc đội tuyển toán, 29 em thuộc đội tuyển vật lý, 28 em thuộc đội tuyển hóa học, 27 em thuộc đội tuyển sinh học và 30 em thuộc đội tuyển tin học.

Các học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nằm trong danh sách 5 đội tuyển trên gồm: Võ Sỹ Quốc Anh - lớp 12 Toán 1 (giải nhất quốc gia môn Toán), Nguyễn Anh Tuấn - lớp 12 Lý (giải nhất quốc gia môn Vật lý), Nguyễn Trường Liêm - lớp 12 Hóa (giải nhì quốc gia môn Hóa học), Phan Trọng Quý - lớp 12 Sinh (giải nhất quốc gia môn Sinh học), Thái Văn Gia Kiên - lớp 12 Toán 1 (giải nhất quốc gia môn Tin học).

5 học sinh Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng gồm: Trọng Quý, Gia Kiên (từ trái sang ở hàng trên); Anh Tuấn, Trường Liêm, Quốc Anh (từ trái sang ở hàng dưới).

Danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp xem tại đây.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới ban hành, Bộ GD&ĐT quy định rõ các trường hợp đặc biệt được miễn tất cả các bài thi.

Nhóm thứ nhất là các thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa. Điều kiện miễn thi là các em được triệu tập vào học kỳ 2 của lớp 12; kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt, học tập đạt từ mức khá trở lên; có tên chính thức trong danh sách miễn thi của Bộ GD&ĐT.

Nhóm thứ hai là thí sinh trong đội tuyển thi Olympic khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ. Nhóm này bao gồm các học sinh tham gia đội tuyển quốc tế hoặc khu vực về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ. Điều kiện miễn thi là được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt từ mức đạt trở lên; có văn bản xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định.

2 nhóm còn lại là người khuyết tật nặng - đặc biệt nặng và người nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động.

