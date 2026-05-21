Hành trình chinh phục HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương của nam sinh Hà Tĩnh

Những ngày cuối năm học, tin vui về tấm HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026 của Thái Văn Gia Kiên - học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lan tỏa niềm tự hào trong thầy cô, bạn bè và người dân quê nhà. Với 125 điểm, Gia Kiên xếp thứ 3 toàn đoàn Việt Nam, tiếp tục ghi dấu ấn của học sinh Hà Tĩnh trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Thái Văn Gia Kiên (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh).

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026 diễn ra từ ngày 9-10/5 theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 15 học sinh tham gia dự thi tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các thí sinh làm bài cá nhân trên máy tính trong thời gian 5 giờ, chủ yếu sử dụng ngôn ngữ lập trình C++, với 3 bài toán thuật toán có tính sáng tạo cao, đòi hỏi tư duy logic và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt.

“5 tiếng làm bài thực sự rất căng thẳng và hồi hộp. Đề thi năm nay khá khó, yêu cầu nhiều cách tiếp cận khác nhau. Sau khi hoàn thành bài thi, em nghĩ mình có thể giành được huy chương nhưng không dám nghĩ sẽ đạt kết quả cao như vậy. Khi biết tin mình giành HCB và xếp thứ 3 toàn đoàn Việt Nam, em rất vui và bất ngờ vì đây là kết quả vượt ngoài mong đợi của bản thân”, Gia Kiên chia sẻ.

Gia Kiên bén duyên với bộ môn Tin học từ khá sớm. Ngay từ lớp 4, em đã được bố mẹ tạo điều kiện tiếp cận với máy tính và làm quen với môn học này. Từ những bài lập trình đơn giản ban đầu, cậu học trò nhỏ dần bị cuốn hút bởi thế giới của những thuật toán và tư duy logic.

“Thời điểm đó, môn Tin học chưa thực sự phổ biến trong trường học như bây giờ nhưng càng học em càng thấy mê. Có lẽ nhờ nền tảng Toán học nên em tiếp cận Tin học thuận lợi hơn”, Gia Kiên cho biết.

Gia Kiên trò chuyện cùng Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Duy Dũng, Tổ trưởng Tổ Lý - Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Là con đầu lòng trong một gia đình ở phường Thành Sen, có bố mẹ đều công tác trong cơ quan nhà nước, Gia Kiên may mắn nhận được sự quan tâm, đồng hành và định hướng từ sớm. Đặc biệt, bố từng công tác trong ngành giáo dục nên luôn quan tâm, tạo điều kiện để em được tiếp cận môi trường học tập phù hợp, thử sức ở những sân chơi trí tuệ và phát huy năng lực, sở trường của bản thân.

Ông Thái Anh Tuấn - bố Gia Kiên chia sẻ: “Gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con theo đuổi đam mê. Điều chúng tôi tự hào không chỉ là tấm huy chương mà còn là sự nỗ lực, ý chí và tinh thần vượt khó của con trong suốt hành trình học tập”.

Niềm đam mê ấy nhanh chóng được khẳng định bằng những thành tích đầu tiên. Lên lớp 5, Gia Kiên giành giải ba cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Trong những năm học THCS tại Trường Albert Einstein (phường Thành Sen), em tiếp tục theo đuổi môn học yêu thích với sự đồng hành của thầy cô và gia đình.

Chính môi trường học tập thuận lợi cùng tinh thần ham học hỏi đã giúp Gia Kiên liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: giải ba Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Tin học lớp 8; giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Tin học lớp 9, giải nhì Kỳ thi Tin học trẻ miền Trung và giải nhì Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9.

Gia đình luôn đồng hành cùng Gia Kiên trong suốt quá trình học tập.

Mặc dù có thế mạnh ở cả hai môn Toán và Tin học, nhưng sau khi thi đỗ vào lớp Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Gia Kiên đã lựa chọn theo đuổi Tin học chuyên sâu như một hướng đi lâu dài cho tương lai. Với năng lực nổi bật, ngay từ năm lớp 10, em đã được chọn vào đội tuyển tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Tuy nhiên, lần đầu thử sức ở sân chơi lớn, Gia Kiên chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Đến năm lớp 11, em giành giải ba Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học nhưng vẫn còn nhiều tiếc nuối.

Gia Kiên nhớ lại: “Lúc đó em khá áp lực trong phòng thi nên chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Nhưng cũng từ thất bại và những điều chưa trọn vẹn ấy, em càng có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn trong năm cuối cấp”.

Bước vào năm lớp 12, Gia Kiên đặt mục tiêu lọt vào Top 32 học sinh có điểm số cao nhất toàn quốc. Với sự tự tin được tích lũy sau nhiều lần cọ xát ở các kỳ thi lớn, nam sinh Hà Tĩnh đã bứt phá mạnh mẽ khi giành giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học với số điểm xếp thứ 4 cả nước, qua đó vào vòng 2 để chọn các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Gia Kiên lựa chọn theo đuổi Tin học chuyên sâu như một hướng đi lâu dài cho tương lai.



Những ngày tập huấn tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành quãng thời gian đáng nhớ đối với nam sinh Hà Tĩnh. Tại đây, em được tiếp cận nguồn học liệu phong phú, học hỏi từ các giáo sư, thầy cô giàu kinh nghiệm và giao lưu với nhiều học sinh xuất sắc trên cả nước. Được học tập trong môi trường có nhiều bạn giỏi giúp em mở rộng tư duy, học thêm nhiều cách tiếp cận mới và nâng cao kiến thức rất nhiều.

Dẫu phải đối mặt với áp lực của khối lượng kiến thức lớn cùng cường độ ôn luyện cao, nhưng suốt hành trình ấy, Gia Kiên luôn nhận được sự đồng hành, động viên từ gia đình và thầy cô, bạn bè. Những ngày tập huấn xa nhà tại Hà Nội, các thầy cô giáo ở trường, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên, và em đã không phụ niềm tin và sự kỳ vọng của mọi người.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Duy Dũng – Tổ trưởng Tổ Lý - Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhận xét: “Gắn bó với Gia Kiên từ những ngày đầu em làm quen và bộc lộ năng khiếu với môn Tin học, tôi thấy em là học sinh có tố chất rất tốt, đặc biệt nổi bật ở tư duy logic và khả năng tự học. Em luôn nghiêm túc, bền bỉ trong học tập, có tinh thần cầu tiến cao. Điều đáng quý là dù đạt nhiều thành tích nhưng em vẫn rất khiêm tốn, luôn chủ động tìm tòi, học hỏi những điều mới. Thành tích hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em trong suốt nhiều năm qua”.

Gia Kiên thường xuyên đến thư viện để cùng bạn bè ôn tập, trao đổi kiến thức.

Từ cậu học trò yêu thích lập trình từ những năm tiểu học đến tấm HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương hôm nay là hành trình dài của đam mê, ý chí và khát vọng chinh phục tri thức. Thành tích của Thái Văn Gia Kiên không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn tiếp thêm cảm hứng cho nhiều học sinh Hà Tĩnh trên hành trình theo đuổi ước mơ.