Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 13/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự buổi lễ.

Năm học 2025-2026, chương trình, kế hoạch giáo dục được hoàn thành theo đúng tiến độ; công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được toàn ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Lê Nam báo cáo thành tích nổi bật trong năm học 2025-2026.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, Hà Tĩnh đứng thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh tham gia thi đạt giải và đứng thứ 10 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải nhất.

Cụ thể, toàn tỉnh có 11 đội tuyển tham gia, trong đó có 85/103 em đạt giải (chiếm tỷ lệ 82,5%). Đặc biệt, em Thái Văn Gia Kiên (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, học sinh Hà Tĩnh còn tham gia ở các cuộc thi, sân chơi trí tuệ khác và đạt giải cao. Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, Hà Tĩnh có 3 dự án dự thi và đều đạt giải. Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Cuộc thi toàn quốc “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, đoàn Hà Tĩnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố với 80 giải thưởng. Giao lưu toàn quốc về giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, Hà Tĩnh thuộc top 3 đội xuất sắc nhất. Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ, Hà Tĩnh đạt 5 giải tập thể, cá nhân...

Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh các lớp 9, 10, 11, 12 có 4.081/5.885 thí sinh đạt giải; Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh có 103 dự án được công nhận đạt giải; Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp tỉnh có hơn 1.800 học sinh được công nhận và đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh môn Giáo dục thể chất...

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt biểu dương những thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt được trong năm học vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, giỏi chuyên môn; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Tập trung phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chủ động tham mưu giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với các địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho giáo dục; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, phát huy tinh thần tự học, khát vọng vươn lên để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2024 - 2025 cho Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua của Chính phủ năm học 2024 - 2025 cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho học sinh đạt giải tại các hội thi cấp quốc gia.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL trao giấy khen cho các học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các giáo viên có thành tích trong công tác hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và học sinh tham dự hội thi, hội thao