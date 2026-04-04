Nam sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10

Trần Hữu Việt Hoàng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10.

Giữa niềm vui vỡ òa sau kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Trần Hữu Việt Hoàng – học sinh lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh và khiêm tốn. Hoàng chia sẻ: “Đề năm nay khó hơn so với dự đoán ban đầu nên em không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Nhưng khi đã lấy lại được sự bình tĩnh và tập trung tối đa cho bài làm, em dần từng bước tháo gỡ các yêu cầu của đề. Kết thúc thời gian làm bài, em tự đánh giá có thể đạt điểm cao, nhưng việc đạt điểm tuyệt đối là điều em thực sự không nghĩ tới. Có lẽ, bên cạnh sự nỗ lực và chuẩn bị của bản thân, kết quả này cũng có một phần may mắn”.

Con đường đến với Tin học của Hoàng bắt đầu từ năm lớp 4, khi em được lựa chọn tham gia đội tuyển Tin học trẻ không chuyên của trường. Từ những buổi học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của thầy cô, cùng sự mày mò, làm quen với máy tính, niềm đam mê môn học trong em dần hình thành và lớn lên theo từng dòng lệnh, bài toán. Xác định rõ mục tiêu vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh – môi trường học tập giàu tính cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để em phát triển năng lực cho môn Tin, Hoàng đã kiên trì nỗ lực, chủ động học tập và rèn luyện không ngừng để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình.

Sinh ra và lớn lên tại phường Thành Sen, trong gia đình có bố mẹ là lao động tự do, công việc vất vả, bận rộn nhưng Hoàng luôn nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện tốt nhất của bố mẹ. Chính sự tin tưởng, ủng hộ từ gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để em kiên trì theo đuổi niềm đam mê với Tin học.

Nỗ lực của bản thân và sự dìu dắt của cô giáo giúp Hoàng tự tin chinh phục kiến thức.

Đỗ vào lớp chuyên Tin với vị trí á khoa - nơi quy tụ nhiều bạn học giỏi, có chung niềm đam mê, Hoàng như có thêm động lực trong việc học. Sự đồng hành của thầy cô cùng phương pháp giảng dạy khoa học đã giúp em từng bước nâng cao tư duy thuật toán và kỹ năng lập trình.

Cùng với kiến thức được học ở lớp, các tài liệu thầy cô chia sẻ, Hoàng còn phát huy tốt năng lực tự học. Em chủ động tìm kiếm tài liệu qua các trang web, các nhóm lập trình, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Mỗi ngày, ngoài giờ học ở trường, em dành khoảng 3 - 4 tiếng để rèn luyện, tìm hiểu các thuật toán và các ngôn ngữ lập trình như C++, Python, đồng thời tiếp cận thêm lĩnh vực lập trình STEM, robot.

Đồng hành cùng Hoàng trong nhiều năm học, em Dương Đình Khánh – lớp trưởng lớp 10 Tin chia sẻ: “Từ thời THCS, Hoàng đã rất xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt năm lớp 9, bạn là thủ khoa Tin học cấp tỉnh, á khoa Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh. Dù vậy, Hoàng luôn khiêm tốn, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong những bài tập khó. Em rất vui khi bạn giữ vững và phát huy được phong độ học tập của mình”.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, lớp 10 Tin có 32/35 học sinh đạt giải, (7 nhất, 7 nhì, 10 ba, 8 khuyến khích).

Những nỗ lực bền bỉ, miệt mài trong suốt quá trình học tập của Hoàng được các thầy cô cũng ghi nhận. Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt – giáo viên chủ nhiệm lớp 10 Tin cho biết: “Hoàng là học sinh có năng lực học tập rất tốt, tư duy logic rõ ràng và tinh thần học tập nghiêm túc. Ngay từ đầu năm học, tôi đã tin tưởng và đặt mục tiêu cao để em phấn đấu, và Hoàng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đó. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của em, đồng thời cũng là kết quả nằm trong dự đoán của thầy cô”.

Sau niềm vui từ kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Trần Hữu Việt Hoàng tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia môn Tin học, xa hơn là trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng kiến thức vững vàng, niềm đam mê bền bỉ và tinh thần cầu tiến, Hoàng đang từng bước khẳng định mình. Từ niềm tin của thầy cô, gia đình đến sự kỳ vọng của bạn bè, nam sinh lớp 10 Tin được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những dấu ấn mới .