Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, tuyệt đối không chủ quan, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Chiều 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham gia cùng đoàn.
Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (phường Trần Phú), Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà) và khu vực in sao đề thi.
Năm nay, điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng có 895 thí sinh, bố trí 38 phòng thi; điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 632 thí sinh, bố trí 27 phòng thi; điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng có 755 thí sinh, bố trí 32 phòng thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có 18.600 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng.
Đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị đã cơ bản hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện phục vụ kỳ thi.
Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận sự chủ động của ngành giáo dục, các địa phương và lực lượng chức năng trong công tác chuẩn bị; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu tổ chức, thực hiện nghiêm quy chế thi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không chủ quan, không để xảy ra sai sót. Các đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; quan tâm hỗ trợ thí sinh trong quá trình ôn tập và dự thi; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo tâm lý tự tin, ổn định cho học sinh trước kỳ thi.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chủ động các phương án ứng phó với tình huống phát sinh, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
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