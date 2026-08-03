Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đón tân sinh viên nhập học đợt 1

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng 29/07/2026 05:20 Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân 27/07/2026 07:29 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.

Sắp xếp mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh: Tinh gọn nhưng không cơ học 26/07/2026 15:00 Giảm 30% đầu mối trường học trước ngày 30/8/2026 là yêu cầu cấp thiết. Tại Hà Tĩnh, bài toán tinh gọn đang được giải trên cơ sở đặc thù của từng địa bàn.

Bộ Giáo dục: 99% học sinh đỗ cũng không thể bỏ thi tốt nghiệp 26/07/2026 04:00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra đầu ra, dù 99% đạt chuẩn cũng không thể bỏ, hay thắc mắc "thi làm gì", mà cần duy trì theo luật và cải tiến, theo Bộ Giáo dục.

Giáo viên Hà Tĩnh chủ động tiếp cận bộ sách giáo khoa mới 25/07/2026 13:00 Trước thềm năm học 2026-2027, giáo viên các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực tập huấn, nghiên cứu và hoàn thiện kế hoạch dạy học để triển khai bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống".

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách 22/07/2026 15:21 Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ 22/07/2026 08:49 Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trường phổ thông nội trú vùng biên trước 30/8 21/07/2026 08:22 Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới phải hoàn thành trước ngày 30/8, khánh thành đồng loạt ngày 5/9 và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhất toàn quốc cuộc thi IOE Speak Out 2026 20/07/2026 20:24 Võ Gia Uyên Nhi - học sinh lớp 8A, Trường THCS Kỳ Long (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) vừa giành giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tranh biện tiếng Anh IOE Speak Out 2026.

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh 20/07/2026 17:39 Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.

Nữ sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Công nghệ 20/07/2026 09:25 Nữ sinh quê Hà Tĩnh Lê Thị Hải Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 3.93/4.0, trở thành thủ khoa ngành khoa học máy tính, đồng thời là thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên dân tộc rất ít người có thể được hỗ trợ 150% lương cơ sở 20/07/2026 05:05 Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, sinh viên và học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được hỗ trợ cao nhất 150% lương cơ sở mỗi tháng và ưu tiên bố trí ký túc xá.

Việt Nam đứng đầu Olympic Hóa học quốc tế 19/07/2026 10:49 Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ tại Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO).

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 19/07/2026 09:00 Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học? 19/07/2026 05:45 Phương án tách thành hai kỳ thi riêng biệt: tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, đang được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau vụ việc gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất các trường học ở phường trung tâm Hà Tĩnh 18/07/2026 05:17 Các công trình xây mới, nâng cấp trường học với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới, góp phần bổ sung phòng học, hoàn thiện cơ sở vật chất và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

"Công thức" định vị đại học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu 17/07/2026 15:57 Thứ hạng toàn cầu không phải là đích đến để chạy đua, mà là hệ quả tất yếu của việc xây dựng “nội lực” xuất sắc, bản lĩnh chấp nhận "đánh đổi" và tinh thần "hợp lực" kiến tạo thương hiệu quốc gia.

79 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2026 17/07/2026 11:33 Lớp đào tạo, bồi dưỡng là dịp để cán bộ, công chức các sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế và hội nhập.

Người trẻ Hà Tĩnh tự viết mùa hè của mình 17/07/2026 09:00 Tự lên ý tưởng, tự tổ chức, tự lan tỏa yêu thương, những học sinh THPT Hà Tĩnh đang tạo nên những mùa hè ý nghĩa.

Thêm động lực cống hiến cho giáo viên, nhân viên trường học ở Hà Tĩnh 16/07/2026 09:01 Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hà Tĩnh mà còn tiếp thêm động lực để toàn đội ngũ yên tâm cống hiến, gắn bó với nghề.

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp vùng biên 15/07/2026 17:39 Để trường nội trú liên cấp ở vùng biên Hà Tĩnh đi vào vận hành thuận lợi trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương liên quan đang khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất.

[Infographic] Nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 và những điều cần lưu ý 15/07/2026 14:48 Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị nghiên cứu tách riêng thi tốt nghiệp THPT và thi đại học 14/07/2026 14:36 Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt vụ điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ ra sao? 13/07/2026 14:35 17h ngày mai (14/7) là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Giữa băn khoăn về quyền lợi của hơn 300 thí sinh đang được rà soát kết quả thi, Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm Quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.

Trường học duy nhất ở Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026” 13/07/2026 10:58 Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ - Hà Tĩnh) được trao giải thưởng "Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026" tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026.

Toàn quốc sắp xếp trường học theo hai mô hình trước 30/8 12/07/2026 05:36 Thủ tướng giao các tỉnh, thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8.

Việt Nam lần đầu vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế 11/07/2026 15:55 Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).

Học sinh có thể tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại Hà Tĩnh 11/07/2026 10:56 Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em 11/07/2026 08:27 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.