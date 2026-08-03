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Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đón tân sinh viên nhập học đợt 1

Anh Thùy
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(Baohatinh.vn) - Công tác đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên nhập học được Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai chu đáo, tạo điều kiện để các em hoàn tất thủ tục và sớm ổn định việc học tập.

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Sáng 3/8, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức nhập học đợt 1 cho tân sinh viên hệ chính quy năm học 2026-2027.
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Đợt nhập học đầu tiên được triển khai đối với các ngành đào tạo gồm: điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật xét nghiệm y học và y sĩ đa khoa.
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Để hỗ trợ tân sinh viên, nhà trường đã bố trí cán bộ, giảng viên cùng lực lượng sinh viên tình nguyện trực tại các khu vực tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhập học, tư vấn nơi ở, sinh hoạt nội trú và giải đáp những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.
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Theo kế hoạch tuyển sinh, sau đợt nhập học này, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét tuyển và tổ chức các đợt nhập học tiếp theo đến hết tháng 9, tạo điều kiện cho thí sinh có nguyện vọng theo học hoàn tất thủ tục và tham gia học tập theo đúng kế hoạch.

Năm học 2026–2027, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn của các cơ sở y tế. Bên cạnh việc cập nhật nội dung giảng dạy, nhà trường chú trọng tăng cường thời lượng thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ năm học đầu tiên nhằm giúp sinh viên sớm thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Thầy Trần Chiến Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 77A, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Website: https://cdytehatinh.edu.vn/

Số hotline: 0911576667

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