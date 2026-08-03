Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đón tân sinh viên nhập học đợt 1

(Baohatinh.vn) - Công tác đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên nhập học được Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai chu đáo, tạo điều kiện để các em hoàn tất thủ tục và sớm ổn định việc học tập.
Năm học 2026–2027, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn của các cơ sở y tế. Bên cạnh việc cập nhật nội dung giảng dạy, nhà trường chú trọng tăng cường thời lượng thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay từ năm học đầu tiên nhằm giúp sinh viên sớm thích ứng với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
Thầy Trần Chiến Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
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Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
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