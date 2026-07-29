Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8/2026. Đây là mốc thời gian thống nhất trên toàn quốc sau khi hệ thống hoàn tất quá trình xử lý nguyện vọng và lọc ảo. Đối với các thí sinh vừa hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đây là quãng thời gian hồi hộp sau thời gian dài ôn luyện, khi mọi sự quan tâm đều hướng về thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn của các trường.

Nhiều thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 xuất hiện trên mạng xã hội khiến em Nguyễn Văn Thắng (xã Thiên Cầm) khá lo lắng.

Những ngày này, em Nguyễn Văn Thắng (thôn Tân Trường, xã Thiên Cầm) thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi các mốc thời gian và chờ kết quả xét tuyển. "Em chỉ mong sớm đến ngày công bố kết quả. Gần đây trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin về tuyển sinh nên em cũng khá lo, không biết đâu là thật, đâu là giả. Vì vậy, em chỉ theo dõi thông tin trên các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo", Thắng chia sẻ.

Theo lực lượng chức năng, lợi dụng tâm lý mong ngóng kết quả thi của thí sinh và phụ huynh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với nhiều chiêu trò tinh vi. Các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin tự xưng là cán bộ tuyển sinh, thông báo thí sinh đã trúng tuyển và yêu cầu chuyển khoản một khoản tiền để xác nhận nhập học hoặc hoàn tất hồ sơ. Ngoài ra, các đối tượng còn lập website, fanpage có giao diện gần giống trang chính thức của các trường, sau đó hướng dẫn thí sinh đăng nhập, khai báo thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định.

Em Nguyễn Thị Thảo (xã Cẩm Xuyên) tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh.

Em Nguyễn Thị Thảo (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên) cho biết, mới đây em nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ tuyển sinh của một trường đại học ở Hà Nội. Người này thông báo em đã có tên trong danh sách trúng tuyển và đề nghị kết bạn qua Zalo để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhập học.

"Ban đầu em cũng có chút bất ngờ vì nghĩ trường gọi để thông báo kết quả. Tuy nhiên, em nhớ lịch công bố điểm chuẩn vẫn chưa đến nên đã vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra. Thấy thông tin không đúng nên em đã chặn tài khoản đó để đảm bảo an toàn"- Thảo cho hay.

Nhiều trường đại học đăng tải cảnh báo về tình trạng giả mạo giấy báo nhập học trên fanpage.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh sẽ phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày 21/8. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông báo trúng tuyển trước thời điểm công bố kết quả đều cần được kiểm chứng. Thay vì tin vào các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ, thí sinh và phụ huynh cần theo dõi thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website chính thức của trường đại học đã đăng ký.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo, thời điểm trước và ngay sau khi công bố kết quả tuyển sinh đại học hằng năm là giai đoạn các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý nôn nóng của phụ huynh, thí sinh để tạo dựng những kịch bản rất thuyết phục nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, thí sinh và phụ huynh cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Đại tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Người dân tuyệt đối không nên tin vào các cuộc gọi, tin nhắn hoặc giấy báo trúng tuyển khi chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thức. Mọi kết quả tuyển sinh đều được công bố theo đúng quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học. Khi nhận được những thông tin bất thường, phụ huynh và thí sinh cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền cho các đối tượng, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời”.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, cánh cửa đại học sẽ chính thức mở ra với nhiều thí sinh Hà Tĩnh. Cùng với việc chờ đợi kết quả, mỗi thí sinh và phụ huynh cũng cần trang bị cho mình "tấm lá chắn" cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ một phút chủ quan, niềm vui trúng tuyển có thể phải đánh đổi bằng những thiệt hại tài sản và nhiều hệ lụy đáng tiếc.