Bộ GD&ĐT chưa chốt cho học sinh chuyên Tuyên Quang thi lại Toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 9/7 ra thông cáo, phản hồi đề xuất của tỉnh Tuyên Quang về việc cho học sinh Trường THPT Chuyên thi lại sau khi xác định có gian lận trong vụ điểm Toán cao bất thường.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý, kết quả xác minh của cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp.

"Phương án sẽ không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT", Bộ nêu.

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT Bộ công bố sáng 1/7, tỉnh Tuyên Quang xếp hạng 28/34 địa phương về điểm trung bình môn Toán với 5,069 điểm.

Toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 trên tổng số gần 17.600 thí sinh dự thi, đạt 0,88%. Tỷ lệ này cao thứ hai cả nước, sau Hà Tĩnh (0,91%). Đáng chú ý, điểm 10 chủ yếu tập trung tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Tại họp báo thông tin về vụ việc chiều 9/7, đại diện Công an tỉnh cho biết đã khởi tố 4 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của trưởng điểm, bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường chuyên, đã "vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn" một số thí sinh làm bài môn Toán.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết Sở đã gặp mặt phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. Tất cả đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như xem xét thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc một địa phương đề xuất tổ chức thi lại một môn thi tốt nghiệp THPT do "điểm cao bất thường" là chưa từng có.

Cổng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ba hình thức xử lý vi phạm với thí sinh.

Hình thức khiển trách áp dụng với thí sinh vi phạm một lần, khi nhìn bài hoặc trao đổi bài. Thí sinh bị trừ 25% tổng điểm của bài thi đó.

Thí sinh bị cảnh cáo nếu trao đổi bài hoặc giấy nháp, chép bài hoặc để người khác nhìn bài mình; hoặc đã bị khiển trách một lần nhưng tái phạm. Với mức độ cảnh cáo, thí sinh bị trừ 50% tổng điểm.

Hình thức đình chỉ thi áp dụng nếu thí sinh mang vật dụng bị cấm vào phòng thi, phòng chờ hoặc di chuyển giữa hai phòng; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào giấy nháp những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người làm nhiệm vụ hoặc thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của khu vực thi; đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm. Thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả.