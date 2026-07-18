Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất các trường học ở phường trung tâm Hà Tĩnh

Những ngày giữa tháng 7, tại công trình nhà học 4 tầng, 24 phòng học của Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen), hàng chục công nhân cùng máy móc đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Công trình nhà học 4 tầng, 24 phòng học của Trường Tiểu học Nguyễn Du đang được dẩy nhanh tiến độ.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, được xem là một trong những dự án trọng điểm của phường Thành Sen, phấn đấu hoàn thành trước thềm năm học mới. Khi đưa vào sử dụng, khối nhà học này sẽ đáp ứng đầy đủ phòng học cho gần 1.500 học sinh của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cô Trần Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du chia sẻ: "Nhà trường rất mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để giáo viên, học sinh có điều kiện học tập tốt ngay từ đầu năm học. Đây không chỉ là sự bổ sung về phòng học mà còn là sự quan tâm của địa phương, tạo động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục".

Không chỉ Trường Tiểu học Nguyễn Du, nhiều công trình giáo dục khác trên địa bàn phường Thành Sen cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp về đích trước thềm năm học mới.

Công trình nâng cấp các dãy nhà học, nhà hiệu bộ và khu đa chức năng Trường THCS Lê Văn Thiêm vừa được hoàn thiện với tổng đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, công trình sửa chữa, nâng cấp các dãy nhà học, nhà hiệu bộ và khu đa chức năng vừa hoàn thành đã mang đến diện mạo khang trang cho ngôi trường chất lượng cao của địa phương. Hiện nhà trường tiếp tục triển khai dự án xây dựng hệ thống hàng rào, mương thoát nước và chỉnh trang khuôn viên với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Cô Đoàn Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm cho hay: “Việc được địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất không chỉ tạo diện mạo khang trang cho nhà trường mà còn góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh thêm phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế mới”.

Để các hạng mục sớm đưa vào sử dụng, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Ông Nguyễn Bá Linh - cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Khê, đơn vị thi công dự án xây dựng hệ thống hàng rào, mương thoát nước và chỉnh trang khuôn viên Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết: "Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để hoàn thành công trình trước ngày 10/8. Đây là mốc tiến độ quan trọng để chủ đầu tư kịp nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng ngay đầu năm học mới".

Trường THCS Lê Văn Thiêm đang tiếp tục được đầu tư chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị cho năm học mới.

Bên cạnh Trường Tiểu học Nguyễn Du và Trường THCS Lê Văn Thiêm, hàng loạt công trình trường học khác trên địa bàn phường Thành Sen cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tiêu biểu như nhà học 3 tầng, 12 phòng tại Trường Tiểu học Đại Nài (14 tỷ đồng); nhà hiệu bộ 3 tầng, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Trường THCS Nguyễn Du (23 tỷ đồng); nhà học 3 tầng, 21 phòng tại Trường THCS Thạch Linh (gần 20 tỷ đồng)... Cùng với đó là nhiều hạng mục sửa chữa, nâng cấp tại hơn 10 trường học, các công trình đều hướng tới mục tiêu hoàn thành trước năm học 2026-2027.

Ông Hồ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thành Sen cho biết: "Những năm qua, giáo dục luôn được địa phương xác định là lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Theo đó, mỗi năm học, 27 trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn trung tâm đều được quan tâm nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất theo lộ trình. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư đồng bộ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới".

Với nguồn lực hơn 100 tỷ đồng, nhiều trường học ở phường Thành Sen đang được "thay áo mới".

Trên những công trường, tiếng máy vẫn rộn ràng, từng hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để kịp bàn giao cho các nhà trường phục vụ năm học mới. Hơn 100 tỷ đồng đầu tư cho trường lớp hôm nay không chỉ làm thay đổi diện mạo giáo dục ở địa bàn phường trung tâm Hà Tĩnh, mà còn thể hiện sự ưu tiên dành cho sự nghiệp trồng người, tạo nền tảng để các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.​