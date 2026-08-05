Hủy toàn bộ kết quả tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (Ảnh: Minh Chiến).

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chủ trì họp báo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các địa phương trên cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, phân tích kết quả thi; đồng thời phối hợp Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh các phản ánh, dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi.

"Trước đó, qua phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp Bộ Công an phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm Quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang và đang khẩn trương xử lý theo quy định", Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương báo cáo tại họp báo.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết, đến nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả điều tra ban đầu, trong đó xác định: Các sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi; có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Giáo dục và quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang".

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày, dự kiến ngày 14 và 15/8. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.

Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức Kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương. Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.