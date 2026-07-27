Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Mỗi bức tranh đều thể hiện cách cảm nhận và sự sáng tạo riêng.
Người lính, lá cờ Tổ quốc, nghĩa trang liệt sĩ hay cánh chim hòa bình... là hình ảnh xuất hiện nhiều trong các tác phẩm.
Nhiều tác phẩm hoàn chỉnh với ý tưởng phong phú được các em tự tin giới thiệu trước thầy cô và bạn bè.
Cô giáo trực tiếp góp ý về bố cục, màu sắc và cách thể hiện để các học viên dễ dàng hoàn thiện tác phẩm.
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