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Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.

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Những ngày cuối tháng 7, không khí tại nhiều lớp mỹ thuật ở Hà Tĩnh trở nên sôi nổi với hoạt động vẽ tranh theo chủ đề tri ân các anh hùng liệt sĩ. Qua từng nét cọ, các em nhỏ gửi gắm lòng biết ơn, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
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Tại quán Cà phê Cánh Diều (phường Thành Sen), workshop "Nét vẽ tri ân" do cô giáo Biện Thị Hoài An tổ chức thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
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Đặc biệt, sự đồng hành của các cựu chiến binh đã mang đến nhiều ý nghĩa cho workshop. Đây cũng là dịp để các em nhỏ được gặp gỡ, giao lưu với những nhân chứng lịch sử.
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Qua những câu chuyện của các cựu chiến binh, các em thêm hiểu biết về lịch sử và những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đó cũng là nguồn cảm hứng để mỗi bạn nhỏ gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm của mình qua từng bức tranh.
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Mỗi bức tranh đều thể hiện cách cảm nhận và sự sáng tạo riêng.
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Người lính, lá cờ Tổ quốc, nghĩa trang liệt sĩ hay cánh chim hòa bình... là hình ảnh xuất hiện nhiều trong các tác phẩm.
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Tại Mây Workshop (phường Thành Sen), cô Nguyễn Hải Như lồng ghép các giá trị lịch sử và truyền thống vào từng buổi học mỹ thuật để các em biết quý trọng hơn sự hy sinh của thế hệ cha anh.
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Nhiều tác phẩm hoàn chỉnh với ý tưởng phong phú được các em tự tin giới thiệu trước thầy cô và bạn bè.
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Em Nguyễn Đan Nhi (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: "Em chọn vẽ hình ảnh người lính vì đó là biểu tượng của lòng dũng cảm. Em sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.
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Đông đảo phụ huynh dành thời gian tham dự workshop, theo dõi các em hoàn thiện từng bức tranh và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự đồng hành của gia đình góp phần tạo nên không khí ấm áp, gần gũi cho hoạt động.
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Chị Tôn Cẩm Hằng (phường Thành Sen) chia sẻ: "Khi biết lớp tổ chức workshop với chủ đề tri ân anh hùng liệt sĩ, tôi đã sắp xếp thời gian để đưa con tham gia. Được nghe các cựu chiến binh chia sẻ và trực tiếp thể hiện cảm xúc qua tranh vẽ giúp các con tiếp nhận những bài học về lịch sử một cách gần gũi hơn. Tôi cũng có cơ hội trò chuyện với con về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là hoạt động rất thiết thực, góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho các em từ khi còn nhỏ".
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Tại Trung tâm nghệ thuật SMoo Art (phường Thành Sen), nhiều học viên nhỏ tuổi say mê hoàn thiện những bức tranh theo chủ đề tri ân. Không khí lớp học diễn ra sôi nổi khi các học viên cùng trao đổi ý tưởng và hoàn thiện từng nét vẽ.
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Cô giáo trực tiếp góp ý về bố cục, màu sắc và cách thể hiện để các học viên dễ dàng hoàn thiện tác phẩm.
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Cô Biện Thị Hoài An - giáo viên tổ chức workshop "Nét vẽ tri ân" đánh giá: "Hội họa là một cách để các em bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc một cách tự nhiên. Khi được nghe các cựu chiến binh kể chuyện, nhiều em đã chủ động tìm hiểu thêm về lịch sử và đưa những điều mình cảm nhận vào từng bức tranh. Điều khiến tôi vui nhất là các em không chỉ vẽ đẹp hơn mà còn biết trân trọng những giá trị của hòa bình. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà workshop hướng tới".
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Sau buổi học, các em giới thiệu những bức tranh vừa hoàn thành. Những nụ cười rạng rỡ cho thấy niềm vui khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa.
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Những bức tranh không chỉ lưu giữ cảm xúc hồn nhiên của tuổi thơ mà còn trở thành cầu nối để các em nhỏ tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi và sinh động. Qua từng nét vẽ, những giá trị về lòng yêu nước, lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" được bồi đắp một cách tự nhiên.

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Tags:

#vẽ tranh #tri ân #anh hùng liệt sĩ #truyền thống #giá trị lịch sử #Hà Tĩnh

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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