Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nữ sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Công nghệ 20/07/2026 09:25 Nữ sinh quê Hà Tĩnh Lê Thị Hải Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 3.93/4.0, trở thành thủ khoa ngành khoa học máy tính, đồng thời là thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên dân tộc rất ít người có thể được hỗ trợ 150% lương cơ sở 20/07/2026 05:05 Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, sinh viên và học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được hỗ trợ cao nhất 150% lương cơ sở mỗi tháng và ưu tiên bố trí ký túc xá.

Việt Nam đứng đầu Olympic Hóa học quốc tế 19/07/2026 10:49 Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ tại Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO).

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 19/07/2026 09:00 Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học? 19/07/2026 05:45 Phương án tách thành hai kỳ thi riêng biệt: tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, đang được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau vụ việc gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Hơn 100 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất các trường học ở phường trung tâm Hà Tĩnh 18/07/2026 05:17 Các công trình xây mới, nâng cấp trường học với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới, góp phần bổ sung phòng học, hoàn thiện cơ sở vật chất và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

"Công thức" định vị đại học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu 17/07/2026 15:57 Thứ hạng toàn cầu không phải là đích đến để chạy đua, mà là hệ quả tất yếu của việc xây dựng “nội lực” xuất sắc, bản lĩnh chấp nhận "đánh đổi" và tinh thần "hợp lực" kiến tạo thương hiệu quốc gia.

79 cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2026 17/07/2026 11:33 Lớp đào tạo, bồi dưỡng là dịp để cán bộ, công chức các sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế và hội nhập.

Người trẻ Hà Tĩnh tự viết mùa hè của mình 17/07/2026 09:00 Tự lên ý tưởng, tự tổ chức, tự lan tỏa yêu thương, những học sinh THPT Hà Tĩnh đang tạo nên những mùa hè ý nghĩa.

Thêm động lực cống hiến cho giáo viên, nhân viên trường học ở Hà Tĩnh 16/07/2026 09:01 Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hà Tĩnh mà còn tiếp thêm động lực để toàn đội ngũ yên tâm cống hiến, gắn bó với nghề.

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp vùng biên 15/07/2026 17:39 Để trường nội trú liên cấp ở vùng biên Hà Tĩnh đi vào vận hành thuận lợi trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương liên quan đang khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất.

[Infographic] Nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 và những điều cần lưu ý 15/07/2026 14:48 Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị nghiên cứu tách riêng thi tốt nghiệp THPT và thi đại học 14/07/2026 14:36 Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt vụ điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ ra sao? 13/07/2026 14:35 17h ngày mai (14/7) là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Giữa băn khoăn về quyền lợi của hơn 300 thí sinh đang được rà soát kết quả thi, Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm Quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.

Trường học duy nhất ở Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026” 13/07/2026 10:58 Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ - Hà Tĩnh) được trao giải thưởng "Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026" tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026.

Toàn quốc sắp xếp trường học theo hai mô hình trước 30/8 12/07/2026 05:36 Thủ tướng giao các tỉnh, thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8.

Việt Nam lần đầu vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế 11/07/2026 15:55 Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).

Học sinh có thể tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại Hà Tĩnh 11/07/2026 10:56 Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em 11/07/2026 08:27 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Hà Tĩnh gỡ khó về trường lớp, giáo viên cho 119 học sinh phường Hoành Sơn 11/07/2026 05:07 Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.

Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị 10/07/2026 15:25 Tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi tiêu cực thi cử nếu có.

Mùa hè bổ ích từ những lớp học miễn phí 10/07/2026 10:11 Các lớp học miễn phí tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn của nhiều học sinh, góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích và giúp các em phát triển kỹ năng trong dịp hè.

Bộ GD&ĐT chưa chốt cho học sinh chuyên Tuyên Quang thi lại Toán 09/07/2026 21:24 Bộ GD&ĐT đề nghị Tuyên Quang tiếp tục xác minh, dù đã nhận được đề xuất cho hơn 320 học sinh trường chuyên thi lại môn Toán.

Hà Tĩnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và công bố điểm chuẩn các trường 09/07/2026 17:43 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đối với 26 trường THPT công lập; đồng thời công bố điểm chuẩn các trường THPT.

Tuyên Quang: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài môn Toán 09/07/2026 16:45 Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế 09/07/2026 12:00 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.

"Nước rút" trên hai công trình trường học vùng biên ở Hà Tĩnh 09/07/2026 09:59 Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.

Đề xuất sáp nhập hàng loạt trường sư phạm, sau 2030 không còn cao đẳng sư phạm 09/07/2026 08:20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.

Khi căn bếp trở thành lớp học kỹ năng của trẻ em Hà Tĩnh 08/07/2026 16:07 Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.