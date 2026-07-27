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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Đồng đội ơi, các anh đã trở về!

Trần Vũ Thìn
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(Baohatinh.vn) - Tháng Bảy về, những làn hương thơm nơi nghĩa trang lại khơi dậy ký ức chiến trường của những cựu chiến binh. Với họ, đó là mùa tri ân và nỗi nhớ đồng đội khôn nguôi.

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