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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...

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