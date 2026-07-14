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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Nước chè xanh còn ấm

Nguyễn Hồng Nhung
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(Baohatinh.vn) - Một ấm chè xanh, một thói quen cũ và những ký ức không phai. "Nước chè xanh còn ấm" là câu chuyện cảm động về tình nghĩa và nỗi nhớ.

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