Trang trọng lễ giỗ lần thứ 847 Thái úy Tô Hiến Thành

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình dâng hương tại lễ giỗ.

Chiều 24/7, tại Di tích lịch sử cấp tỉnh đền Bình Luật, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Bình và Ban Quản lý đền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 847 năm ngày mất danh nhân Thái úy Tô Hiến Thành và lễ giỗ hợp tế Lục Ngoạt năm 2026. Dâng hương tại lễ giỗ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam: Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh dâng hương tại lễ giỗ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Hà Văn Hùng dâng hương tại lễ giỗ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt dâng hương tại lễ giỗ.

Thái úy Tô Đại Liêu - Tô Hiến Thành (12/6/1179 - 12/6/2026 âm lịch), vị danh thần kiệt xuất thời Lý, người văn võ song toàn, tiêu biểu cho tinh thần trung liệt, liêm chính và mưu lược. Ông từng giữ nhiều trọng trách trong triều đình, phụng sự hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông, nổi bật với tài trị quốc, thao lược quân sự và đức thanh liêm, chính trực.

Không chỉ là một danh thần, danh tướng tài ba, Thái úy Tô Hiến Thành còn luôn quan tâm đến đời sống Nhân dân, có nhiều đóng góp trong công cuộc khai hoang, lấn biển, chiêu dân lập ấp, phát triển sản xuất và chấn hưng giáo dục, góp phần xây dựng đất nước cường thịnh.

Lễ giỗ - lễ hợp tế Lục Ngoạt năm 2026 được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Thái úy Tô Đại Liêu - Tô Hiến Thành, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và Thành hoàng làng Bình Luật - những bậc tiền nhân có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước, phát triển quê hương và hình thành cộng đồng làng xã.

Lễ giỗ có sự tham dự của đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Thông qua lễ giỗ - lễ hợp tế Lục Ngoạt, Ban Tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Lễ giỗ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống.

Nhân dân địa phương dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân công đức của Thái úy Tô Hiến Thành.

Lễ giỗ là dịp để Nhân dân và con em quê hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai hoang, lập ấp, bảo vệ bờ cõi, chăm lo đời sống Nhân dân, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của làng Bình Luật nói riêng, vùng đất Hà Tĩnh nói chung; đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân và du khách thập phương.