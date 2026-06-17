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Văn hóa - Giải trí

Xã Đức Quang tổ chức lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Giang Nam
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(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi là dịp để chính quyền và Nhân dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) ghi nhớ đến công lao to lớn của ông, đồng thời cầu mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi.

Sáng 17/6, tại Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi ở xã Đức Quang - nơi thờ vọng danh tướng Lê Khôi, UBND xã Đức Quang long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 580 Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi.

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Đại biểu tham dự lễ giỗ

Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi ở xã Đức Quang là nơi thờ vọng danh tướng Lê Khôi.

Đền thờ được Nhân dân địa phương xây dựng lại từ năm 1817 tại thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

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Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi toạ lạc ở thôn Vĩnh Phúc, xã Đức Quang.
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Lễ giỗ danh tướng Lê Khôi được tổ chức vào ngày 3/5 âm lịch hằng năm.
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Các bậc cao niên thực hiện nghi thức tế lễ.

Để tưởng nhớ công lao của danh tướng Lê Khôi, hằng năm vào ngày 3/5 âm lịch, chính quyền và Nhân dân xã Đức Quang tổ chức lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương.

Lễ giỗ từ lâu đã là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân xã Đức Quang, cũng là dịp để Nhân dân ghi nhớ đến công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp chống giặc Minh xâm lược bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cầu mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi…

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Dịp này, UBND xã Đức Quang tặng quà cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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