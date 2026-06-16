Đậm sắc văn hóa truyền thống tại Lễ hội Đền Lê Khôi

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Đền Lê Khôi (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) không chỉ là dịp tri ân công lao Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Ngày 16/6, tại Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, UBND xã Thạch Khê phối hợp với các địa phương và Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Đền thờ và Lăng mộ Lê Khôi tổ chức lễ rước từ các đền thờ vọng và lễ tế chính trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 580 năm ngày mất của Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự lễ tế chính diễn ra chiều 16/6.
Trong sáng 16/6 (ngày 2/5 âm lịch), đoàn rước từ các đền thờ vọng thuộc các xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Mai Phụ và Lộc Hà di chuyển về Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi (thôn Tân Phong, xã Thạch Khê).
Đoàn rước với cờ hội rực rỡ, kiệu lễ trang nghiêm, tiếng nhạc bát âm vang vọng cùng sự tham gia của đông đảo người dân các địa phương đã di chuyển theo nghi thức truyền thống.
Lễ rước thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham dự.
Lễ tế được cử hành theo nghi thức truyền thống như dâng hương, dâng rượu, đọc văn tế, thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của vị danh tướng thời Hậu Lê trong bảo vệ đất nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay.
Theo kế hoạch, lễ giỗ Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 17/6 (ngày 3/5 âm lịch) tại Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi trên núi Nam Giới (thôn Tân Phong, xã Thạch Khê).
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