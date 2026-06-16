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Văn hóa - Giải trí

Đậm sắc văn hóa truyền thống tại Lễ hội Đền Lê Khôi

Phan Cúc - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Lễ hội Đền Lê Khôi (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) không chỉ là dịp tri ân công lao Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Ngày 16/6, tại Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, UBND xã Thạch Khê phối hợp với các địa phương và Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Đền thờ và Lăng mộ Lê Khôi tổ chức lễ rước từ các đền thờ vọng và lễ tế chính trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 580 năm ngày mất của Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự lễ tế chính diễn ra chiều 16/6.

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Lễ hội được tổ chức với các nghi thức truyền thống gồm khai lễ, lễ rước, lễ tế và lễ giỗ.
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Trong sáng 16/6 (ngày 2/5 âm lịch), đoàn rước từ các đền thờ vọng thuộc các xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Mai Phụ và Lộc Hà di chuyển về Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi (thôn Tân Phong, xã Thạch Khê).
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Đoàn rước với cờ hội rực rỡ, kiệu lễ trang nghiêm, tiếng nhạc bát âm vang vọng cùng sự tham gia của đông đảo người dân các địa phương đã di chuyển theo nghi thức truyền thống.
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Bên cạnh các đoàn rước di chuyển bằng đường thủy, dọc bãi biển, nhiều đoàn rước cũng thực hiện hành trình di chuyển bằng đường bộ từ các đền thờ vọng về Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi.
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Lễ rước thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham dự.
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Nghi thức rước không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi mà còn góp phần tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất ven biển Hà Tĩnh.
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Chiều 16/6, lễ tế chính được tổ chức trang nghiêm tại Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo người dân địa phương.
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Lãnh đạo xã Thạch Khê thực hiện nghi thức thỉnh chuông, đánh trống khai lễ.
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Lễ tế được cử hành theo nghi thức truyền thống như dâng hương, dâng rượu, đọc văn tế, thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của vị danh tướng thời Hậu Lê trong bảo vệ đất nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay.
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Trên ban thờ, các lễ vật được chuẩn bị chu đáo, sắp đặt trang trọng theo nghi thức truyền thống, tạo không khí linh thiêng cho buổi lễ.
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Đông đảo người dân và du khách đã thành tâm dâng hương, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời thể hiện sự tôn kính đối với Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi.

Theo kế hoạch, lễ giỗ Đức Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 17/6 (ngày 3/5 âm lịch) tại Đền thờ chính Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi trên núi Nam Giới (thôn Tân Phong, xã Thạch Khê).

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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