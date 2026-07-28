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Văn hóa - Giải trí

Khánh thành các hạng mục mới tại Di tích đền Hữu Quyền

Nguyễn Trung
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(Baohatinh.vn) - Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Hữu Quyền (xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa được bổ sung các hạng mục nhằm mở rộng không gian sinh hoạt tín ngưỡng cho Nhân dân địa phương, du khách thập phương.

Sáng 28/7, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội truyền thống Kỳ phúc Lục ngoạt và khánh thành nhà bái đường, nhà soạn lễ cùng các hạng mục phụ trợ tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Hữu Quyền.

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Đền Hữu Quyền tọa lạc tại thôn Hữu Quyền, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Đền Hữu Quyền, còn gọi là đền Tam Tòa, tọa lạc tại thôn Hữu Quyền, xã Cẩm Xuyên. Theo các tư liệu lịch sử và truyền thuyết dân gian, đền được hình thành từ thời nhà Lê; đến đầu triều Nguyễn tiếp tục được tôn tạo, xây dựng thêm nhiều hạng mục. Do nằm trên trục đường thiên lý Bắc - Nam và có vị trí quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của Nhân dân, đền từng được triều đình phong tặng 3 đạo sắc phong.

Di tích là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Thái úy Tô Hiến Thành cùng các vị thần bản cảnh, thành hoàng làng và những người có công với quê hương, đất nước. Qua nhiều thế hệ, đền Hữu Quyền trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh quan trọng, nơi Nhân dân và du khách dâng hương, tưởng nhớ công đức tiền nhân.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà bái đường, nhà soạn lễ cùng các hạng mục phụ trợ tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Hữu Quyền

Trải qua thời gian, công trình từng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2010, Nhân dân địa phương đã phục dựng ngôi đền trên nền móng cũ, từng bước khôi phục không gian thờ tự. Ngày 29/1/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND xếp hạng đền Hữu Quyền là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tiếp nối quá trình gìn giữ và tôn tạo di tích, trong giai đoạn 2024-2026, đền Hữu Quyền được đầu tư xây dựng nhà bái đường, nhà soạn lễ; chỉnh trang mặt bằng, khuôn viên và công đức 3 pho tượng thánh. Sau thời gian triển khai, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, tạo nên không gian thờ tự khang trang, trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương và du khách.

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Các đại biểu, đông đảo Nhân dân và du khách thập phương đã thực hiện các nghi thức của lễ hội Kỳ phúc Lục ngoạt theo truyền thống.

Lễ hội Kỳ phúc Lục ngoạt tại đền Hữu Quyền được tổ chức vào ngày 15/6 âm lịch hằng năm, là dịp để Nhân dân địa phương tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quê hương bình yên, đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Việc tổ chức lễ hội gắn với khánh thành các công trình mới nhằm tiếp tục bảo tồn, phục hồi và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

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Lãnh đạo xã Cẩm Xuyên và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Các công trình tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Hữu Quyền hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ góp phần gìn giữ một công trình kiến trúc, không gian văn hóa tâm linh mà còn thể hiện sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

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Tags:

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