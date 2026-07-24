Khi nghệ sĩ trở thành “đại sứ” quảng bá du lịch Hà Tĩnh

Mới đây, trong dịp biểu diễn tại Beach Club Thiên Cầm, ca sĩ Quang Lê liên tục đăng tải nhiều bài viết trên trang Facebook cá nhân có 2,9 triệu người theo dõi để giới thiệu về điểm lưu diễn.

Show diễn "Người mang tâm sự" của ca sĩ Quang Lê và Tố My tại Beach CLub Thiên Cầm vào tối 18/7 thu hút rất đông du khách, lan tỏa trên MXH.

Đặc biệt, trong buổi livestream trước giờ diễn, nam ca sĩ đã ghi lại khung cảnh bãi biển Thiên Cầm, giới thiệu vẻ đẹp cùng các dịch vụ du lịch tại đây. Chỉ sau ít phút phát sóng, livestream thu hút đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước theo dõi. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú với biển Thiên Cầm và mong muốn có dịp đến Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng.

Ca sĩ Quang Lê livestream giới thiệu biển Thiên Cầm trước giờ biểu diễn trên facebook cá nhân có 2,9 triệu lượt theo dõi.

Quang Lê là một trong số nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã góp phần đưa hình ảnh Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng sau những chuyến lưu diễn thời gian qua.

Trước đó, chương trình tưởng nhớ 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ tổ chức quy tụ nhiều tên tuổi như: Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Kyo York, Tuấn Sơn... Bên cạnh việc tham gia biểu diễn, nhiều nghệ sĩ còn được mời trải nghiệm, quảng bá các điểm đến như: Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, chùa Hương Tích, biển Thiên Cầm...

Các sự kiện giải trí có nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn luôn là tâm điểm quan tâm của nhiều người.

Trên các trang mạng xã hội cá nhân sở hữu hàng trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi, các nghệ sĩ không chỉ chia sẻ thông tin về chương trình biểu diễn mà còn bày tỏ những cảm nhận tích cực về cảnh quan, văn hóa và sự mến khách của người Hà Tĩnh. Những bài viết, hình ảnh, video và livestream ấy đã góp phần đưa hình ảnh địa phương xuất hiện với tần suất dày hơn trên bản đồ truyền thông cả nước, tiếp cận lượng lớn công chúng một cách tự nhiên và hiệu quả.

Chị Dương Thị Hiền (30 tuổi, quê Lộc Hà, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi tên quê hương mình xuất hiện trên fanpage của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và được nhiều người quan tâm. Sau mỗi chương trình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều hỏi về Hà Tĩnh, về biển Thiên Cầm hay các điểm du lịch nổi tiếng. Điều đó cho thấy những chương trình như thế thực sự góp phần quảng bá hình ảnh quê hương”.

Hàng ngàn khán giả đến xem đêm nhạc tưởng nhớ 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dịp cuối tháng 5/2026.

Chỉ tính từ cuối tháng 4/2026 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức hơn 10 chương trình văn hóa, giải trí quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu cả nước. Tiêu biểu có các chương trình: khai trương du lịch biển “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”, đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” và gần đây nhất là chương trình “Nối vòng tay yêu thương” với sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam, Hà Trần.

Không chỉ thu hút đông đảo khán giả đến sân khấu, các chương trình còn được livestream và chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng số, qua đó tiếp tục mở rộng “độ phủ” hình ảnh Hà Tĩnh tới công chúng trong và ngoài nước.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn tại đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức tại Hà Tĩnh.

Từ đầu mùa hè đến nay, Beach Club Thiên Cầm đã tổ chức 7 đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Kyo York, Tố My, Quang Lê, Vicky Nhung…

Anh Trần Xuân Vũ - Chủ Beach Club Thiên Cầm cho biết: "Ngay từ khi xây dựng chuỗi đêm nhạc mùa hè, chúng tôi xác định mục tiêu không chỉ tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng phục vụ người dân và du khách, mà còn xem đây là một cách quảng bá hình ảnh Thiên Cầm và Hà Tĩnh. Dù chi phí tổ chức lớn, nhiều chương trình gần như “thu không đủ bù chi” nhưng đơn vị vẫn quyết tâm thực hiện vì tin rằng giá trị không chỉ nằm ở doanh thu của một đêm diễn. Khi các nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh, livestream hay nhắc đến Hà Tĩnh trên các nền tảng mạng xã hội, hiệu ứng quảng bá mang lại lớn hơn rất nhiều so với những hình thức truyền thông thông thường. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều người biết đến Thiên Cầm và Hà Tĩnh thông qua chính những chương trình này”.

Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật có ngôi sao giải trí nổi tiếng đối với các đơn vị như Beach Club đòi hỏi sự nỗ lực lớn của chủ doanh nghiệp trong nguồn lực và kết nối với nghệ sĩ.

Ông Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh nhận định: “Trong kỷ nguyên số, giá trị của một sự kiện văn hóa, giải trí không chỉ nằm ở lượng khán giả trực tiếp mà còn ở sức lan tỏa trên các nền tảng số.

Mỗi bài đăng, livestream của nghệ sĩ là một kênh quảng bá hiệu quả, giúp đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến với hàng triệu người. Vì vậy, chúng tôi mong muốn Sở VH-TT&DL cần tiếp tục tạo điều kiện, chủ động kết nối doanh nghiệp để tổ chức nhiều sự kiện quy mô, có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là một giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến Hà Tĩnh”.