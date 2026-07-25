Công bố Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo Bộ nhận diện du lịch Hà Tĩnh”

"Bình minh trên biển Thiên Cầm " của tác giả Võ Thành Vinh (Nghệ An).

Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa ban hành Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh” với mục đích lựa chọn Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh gồm biểu trưng (logo) kết hợp với khẩu hiệu (slogan) làm hình ảnh nhận diện chính thức của du lịch Hà Tĩnh; xây dựng thương hiệu du lịch đồng bộ, chuyên nghiệp, phục vụ công tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng và sử dụng thống nhất, lâu dài trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối nội và đối ngoại của tỉnh.

Qua đó, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa truyền thống và các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của tỉnh Hà Tĩnh đến với du khách trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao vị thế, sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của du lịch Hà Tĩnh.

Cuộc thi “Sáng tạo Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh” được tổ chức theo 2 giai đoạn.

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác bao gồm khu mộ và tượng đài (xã Hương Sơn); nhà thờ và khu tưởng niệm (xã Sơn Giang). Đây là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử gắn với cuộc đời Đại danh y Lê Hữu Trác.

Giai đoạn 1 tổ chức thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), phát động trong tháng 7/2026; nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 30 phút ngày 20/8/2026.

Sau khi hoàn thành việc chấm chọn hạng mục sáng tác khẩu hiệu (slogan), Ban tổ chức sẽ công bố khẩu hiệu (slogan) đạt giải và lựa chọn làm thành phần chính thức, không tách rời của Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2 tổ chức thi thiết kế Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Trên cơ sở khẩu hiệu (slogan) đã được lựa chọn, Ban tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Các tác giả tham gia dự thi thực hiện thiết kế biểu trưng (logo) kết hợp với khẩu hiệu (slogan) đã được công bố để tạo thành Bộ nhận diện du lịch tỉnh Hà Tĩnh hoàn chỉnh. Biểu trưng (logo) sẽ được thiết kế dựa trên nội dung khẩu hiệu (slogan) đã được lựa chọn.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 30 phút ngày 30/10/2026.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan), thể hiện được bản sắc, giá trị nổi bật, tiềm năng và định hướng phát triển của ngành du lịch Hà Tĩnh; đồng thời có tính thẩm mỹ, tính nhận diện cao và thuận lợi trong việc ứng dụng chuyển đổi số và sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến trong tháng 11/2026.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi xem tại đây.