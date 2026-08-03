Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Đánh thức “vũ trụ Truyện Kiều”, biến di sản thành trải nghiệm 19/07/2026 05:30 Là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để chuyển hóa di sản văn học thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

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[Quiz] Lá thư gửi mẹ trước ngày hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc là của nữ TNXP nào? 12/07/2026 07:00 Giữa "tọa độ chết" Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) năm 1968, có một bức thư đã đi vào lịch sử. Hiện nay, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, bức thư đó đã được khắc trang trọng lên bia đá.

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Hà Tĩnh khơi mạch nguồn văn hóa, nâng tầm thương hiệu du lịch 09/07/2026 05:15 Không chỉ khai thác lợi thế về thiên nhiên, Hà Tĩnh đang từng bước phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

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Bến Thủy 3: Từ cây cầu giao thông đến biểu tượng văn hóa xứ Nghệ 28/06/2026 08:38 Hiện nay đã có một số cây cầu bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng, cầu Bến Thủy 3 khi được xây dựng sẽ có cơ hội trở thành dấu ấn khác biệt nếu công trình được tiếp cận bằng tư duy của kỷ nguyên mới.

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Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: "Gác cửa" bảo tồn hay mở đường bứt phá? 15/06/2026 11:13 Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác những giá trị tự nhiên này trở thành nguồn lực phát triển vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.

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Từ chính sách đến sản phẩm đặc trưng: Hà Tĩnh nỗ lực "giữ chân" du khách 07/06/2026 15:03 Nhiều chính sách đã được triển khai để thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh phát triển, song tỷ lệ khách lưu trú vẫn thấp, đặt ra yêu cầu tạo sản phẩm mới và trải nghiệm khác biệt để "giữ chân" du khách.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi 07/06/2026 08:25 Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.

Kết nối giữa hai dòng họ các đại thi hào Nguyễn Du - Pushkin 05/06/2026 17:29 Buổi làm việc giữa họ Nguyễn Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga mở hướng kết nối hậu duệ Nguyễn Du – Pushkin, lan tỏa giá trị di sản văn hóa.

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Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du 01/06/2026 14:24 Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.

Tiếp tục khẳng định tầm vóc và giá trị di sản danh nhân Nguyễn Công Trứ 28/05/2026 12:38 Hội thảo khoa học về Nguyễn Công Trứ tiếp tục khẳng định tầm vóc, giá trị di sản và sức ảnh hưởng của danh nhân trong lịch sử văn hóa dân tộc; đồng thời giúp Hà Tĩnh bổ sung cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh.

Tôi chọn kể về Thiên Cầm để lan tỏa vẻ đẹp quê hương 27/05/2026 16:11 Với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp quê hương, Nguyễn Trọng Quý Đức (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng kênh truyền thông số, đầu tư sản xuất các video giới thiệu du lịch Thiên Cầm, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia 24/05/2026 11:57 Trong không gian linh thiêng của miếu thờ Đức Ngư Ông ở xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh), đông đảo ngư dân và du khách cùng tham gia Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa cá bội thu.