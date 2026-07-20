Ai đó từng nói, muốn cảm nhận nhịp chuyển mình của một đô thị, hãy đi trên những con đường của nó. Những công trình giao thông chiến lược và hạ tầng đồng bộ đã làm cho diện mạo Thành Sen ngày càng hiện đại, văn minh. Đằng sau mỗi sự đổi thay ấy là kết tinh của nguồn lực đầu tư, ý chí kiến tạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, mở ra không gian phát triển mới để đô thị trung tâm Hà Tĩnh ngày một vươn tầm.

Mỗi ngày, trên những tuyến đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ..., dòng người và phương tiện nối nhau trong nhịp sống sôi động của đô thị trung tâm. Mặt đường rộng rãi, vỉa hè khang trang, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ đã tạo nên diện mạo mới cho phường Thành Sen. Với những người từng gắn bó với mảnh đất này, những tuyến đường hôm nay không chỉ kể câu chuyện của nguồn vốn đầu tư mà còn ghi dấu hành trình thay đổi về tư duy phát triển, ý chí kiến tạo và khát vọng bứt phá của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân.

Diện mạo Thành Sen hôm nay.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh (cũ) xác định mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Khát vọng ấy cũng được đặt ở vị trí trung tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tinh thần “cả tỉnh vì thành phố, thành phố vì cả tỉnh” được thể hiện bằng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, việc ban hành Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế đặc thù tạo nguồn lực đã trở thành động lực quan trọng để đô thị trung tâm tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh và TP Hà Tĩnh (cũ) kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn vào tháng 6/2024. Ảnh tư liệu

Ông Tô Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Hà Tĩnh (cũ) nhớ lại: “Những năm đó, yêu cầu đặt ra với thành phố rất rõ và cấp bách. Hạ tầng kỹ thuật còn nhiều bất cập, không gian đô thị hạn chế, một số khu vực phát triển chưa đồng bộ. Bối cảnh càng đặc biệt khi chỉ hơn hai tháng sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, trận lũ lịch sử cuối năm 2020 khiến hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là tiêu thoát nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều đó càng thôi thúc lãnh đạo thành phố hành động quyết liệt, đẩy nhanh các đề án phát triển, rà soát quy hoạch, huy động các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ, lấy chống ngập, chỉnh trang đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu làm nhiệm vụ cấp bách, hướng tới nâng cao đời sống của người dân và phát triển KT-XH”.

Đoàn khảo sát ADB kiểm tra một số khu vực thuộc phạm vi dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh”. Ảnh tư liệu

Tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, đô trị trung tâm của Hà Tĩnh đã triển khai đồng loạt các dự án. Từ vùng ngoại ô, các dự án hạ tầng chiến lược như: đường vành đai phía Đông, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đường Xuân Diệu kéo dài được triển khai; dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh” được khởi động. Ở nội đô, một cuộc “thay áo” mạnh mẽ cho hạ tầng cơ sở cũng bắt đầu.

Đột phá đầu tiên trong hành trình phát triển hạ tầng là dự án nâng cấp, chỉnh trang đường Phan Đình Phùng, một trong những tuyến phố lâu đời, gắn với ký ức của cư dân đô thị Hà Tĩnh. Từ một tuyến có mặt đường xuống cấp, cảnh quan thiếu đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều bất cập, đường Phan Đình Phùng đã có cuộc “chuyển mình”. Khi những mét dây điện cuối cùng được hạ ngầm, những mảng bê tông cũ kỹ được thay thế bằng lớp đá lát tự nhiên, tuyến phố như “bừng tỉnh” sau cuộc kiến thiết toàn diện. Một không gian đô thị thông thoáng, hiện đại hiện hữu giữa lòng Thành Sen, mở ra góc nhìn mới về một đô thị văn minh.

﻿ Tuyến đường Phan Đình Phùng mở ra không gian đô thị thông thoáng, hiện đại giữa lòng Thành Sen, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước xây dựng đô thị văn minh.

Để có thành quả này là hành trình bền bỉ của cấp ủy, chính quyền trong công tác vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Những hàng cây lâu năm phải di dời, những góc phố gắn với ký ức nhiều thế hệ phải thay đổi từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí thiếu tin tưởng. Nhưng bằng sự lắng nghe, chia sẻ, cấp ủy, chính quyền đã từng bước tạo sự đồng thuận để công trình không chỉ là cuộc kiến thiết hạ tầng mà chính là không gian sống, là niềm tự hào của mỗi người dân Thành Sen và trở thành hình mẫu tiêu biểu cho tư duy “đột phá hạ tầng” của toàn tỉnh.

“Từ sự thay đổi của tuyến đường Phan Đình Phùng, người dân cảm nhận rõ hơn hiệu quả của những chủ trương đúng đắn, thấy được sự chuyển động tích cực trong quá trình xây dựng đô thị trung tâm. Đây cũng là nền tảng để tiếp tục triển khai các công trình mới với sự đồng hành của Nhân dân” - ông Tô Thái Hòa chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿ Tuyến đường Nguyễn Du khang trang, hiện đại.

Sau tuyến đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh (cũ) tiếp tục triển khai nâng cấp nhiều tuyến đường như: Nguyễn Công Trứ, Xuân Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nguyễn Hoành Từ, Nguyễn Du… Có thời điểm, nơi đây như một đại công trường với nhiều dự án chỉnh trang giao thông, xây dựng các nút giao, vịnh giao thông, trường học và công trình tạo điểm nhấn đô thị.

Ông Trần Đình Tân (người đội mũ đen) cùng bà con TDP 30 phấn khởi khi tuyến đường Nguyễn Du khang trang hơn.

Ông Trần Đình Tân (TDP 30, phường Thành Sen) cho biết: “Quá trình triển khai dự án nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Du có thời điểm kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt nhưng người dân vẫn tin tưởng, ủng hộ. Gắn bó với con phố gần hết cuộc đời, tôi rất phấn khởi khi diện mạo khu phố ngày càng khang trang, không còn lo ngập úng. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn phường Thành Sen, hàng trăm công trình, dự án nâng cấp, đầu tư hạ tầng được triển khai với tổng số vốn khoảng 15.000 tỷ đồng, hình thành mạng lưới giao thông kết nối với các tuyến trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 và các trục giao thông của tỉnh. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, giai đoạn 2021-2025, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng để chỉnh trang đường giao thông, thảm nhựa, cải tạo cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; trồng hơn 100.000 cây xanh từ nguồn xã hội hóa; xây dựng 45 tuyến phố văn minh đô thị. Nhiều gia đình đã hiến đất, chung tay mở rộng đường giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị.

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Những khoảng xanh đô thị tại phường Thành Sen. Ảnh, video: Ngân Giang - Phúc Sơn

Những kết quả ấy là minh chứng cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Khi cấp ủy, chính quyền kiên trì tạo dựng niềm tin, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể, trực tiếp đóng góp công sức, nguồn lực để kiến tạo diện mạo đô thị mới. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt được các đồng chí lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ đặc biệt coi trọng.

Từ tháng 7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Thành Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường trung tâm của TP Hà Tĩnh (cũ), mở ra giai đoạn phát triển mới cho đô thị trung tâm.

﻿ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn phường Thành Sen.

Những ngày này, trên công trường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, tiếng máy lu, xe ủi, tiếng kim loại va vào nhau tạo nên nhịp điệu sôi động của công cuộc kiến thiết. Hình hài tuyến đường mới đã hiện hữu, mang theo kỳ vọng về một trục giao thông chiến lược, là mạch nối mở rộng không gian đô thị, đánh thức tiềm năng phát triển phía Đông và tạo thêm động lực để Thành Sen vươn mình trong giai đoạn mới.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đang được đẩy nhanh tiến độ.

Anh Phạm Tiến Hùng - kỹ sư trưởng thi công dự án (Công ty CP 484) cho biết: “Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền phường Thành Sen, công tác GPMB cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay, các mũi thi công đang triển khai đồng loạt các hạng mục đào nền, đắp nền, xử lý nền đất yếu và mở nút kết nối với tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện hữu... Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa các đoạn mặt đường thông thường và tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án”.

Đường vành đai phía Đông đang dần hoàn thiện, hình thành trục kết nối chiến lược, mở ra dư địa phát triển cho đô thị Thành Sen.

Không chỉ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, các tuyến đường vành đai phía Đông cùng nhiều công trình giao thông chiến lược khác cũng đang được phường Thành Sen tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng tốc triển khai. Mỗi công trình, mỗi nhịp thi công đang vẽ nên bức tranh đô thị chuyển động mạnh mẽ, kết nối từ những hạ tầng giao thông chiến lược đến các tuyến đường hiện hữu đang được chỉnh trang, nâng cấp.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Thành Sen gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhường đất thực hiện dự án đường vành đai phía Đông

PHƯỜNG THÀNH SEN ĐANG TRIỂN KHAI 58 DỰ ÁN THUỘC CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP, CÔNG TRÌNH THEO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VÀ 2026. TRONG ĐÓ, 13 DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG, 26 DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ 19 DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU HOÀN THÀNH.

Hiện nay, phường Thành Sen đang triển khai 58 dự án thuộc các công trình chuyển tiếp, công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2025 và 2026. Trong đó, 13 dự án đang thi công, 26 dự án hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư và 19 dự án đã nghiệm thu hoàn thành. Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn là một trong những công trình trọng điểm, kỳ vọng tạo diện mạo mới cho tuyến giao thông huyết mạch, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, kỹ thuật, vỉa hè và cảnh quan đô thị. Đến nay, công trình đã triển khai thi công đồng loạt trên các đoạn tuyến, song vẫn còn khó khăn khi một số hộ dân chưa đồng thuận. Cấp ủy, chính quyền phường Thành Sen đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ từng vướng mắc.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn qua phường Thành Sen đang được thi công đồng loạt.

Bà Tống Thị Lộc (TDP 31, phường Thành Sen) chia sẻ: “Sau thời gian dài khai thác, tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn đã xuất hiện nhiều bất cập, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Chúng tôi mong dự án nhận được sự đồng thuận để sớm thi công thông suốt, giúp tuyến đường khang trang hơn, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại”.

MỖI MÉT ĐẤT ĐƯỢC BÀN GIAO, MỖI CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỀU GHI DẤU SỰ VÀO CUỘC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA NHÂN DÂN.

Trong không gian phát triển mới, phường Thành Sen không chỉ kế thừa những thành quả đã được gây dựng mà còn mang trên mình trọng trách tiếp tục hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định vai trò hạt nhân trung tâm. Mỗi mét đất được bàn giao, mỗi công trình được triển khai đều ghi dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân. Đó không chỉ là câu chuyện về nguồn lực đầu tư mà còn là sự thay đổi trong nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển chung.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Mỗi mét đất được bàn giao, mỗi công trình được triển khai đều ghi dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân

BÀI HỌC LỚN NHẤT CHÚNG TÔI KẾ THỪA TỪ CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO ĐI TRƯỚC LÀ TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN. Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Bài học lớn nhất chúng tôi kế thừa từ các thế hệ lãnh đạo đi trước là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Phường đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”.

Phường Thành Sen đang từng bước hoàn thiện diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh.

Những tuyến đường rộng mở, những không gian đô thị khang trang đang tiếp tục nối dài mạch phát triển của Thành Sen. Mỗi công trình, mỗi bước chuyển mình của đô thị là sự kết tinh từ những quyết sách đúng đắn, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, sẻ chia của Nhân dân. Từ nền tảng ấy, Thành Sen tiếp tục vươn lên, khẳng định vai trò “hạt nhân”, hướng tới một đô thị hiện đại, đáng sống và giàu sức lan tỏa trong không gian phát triển mới của Hà Tĩnh.

BÀI, ẢNH: NGUYỄN OANH - SĨ HOÀNG

THIẾT KẾ: HUY TÙNG