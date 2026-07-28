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Trưởng thôn 26 tuổi
Tác giả: Phan Cúc - Ngọc Thắng
28/07/2026 09:00
Tôi là Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000), Trưởng thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang. Năm 2023, sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tự động hóa, Trường Đại học Vinh (Nghệ An), tôi trở về quê làm lao động tự do, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đoàn. Tháng 6/2026, khi Hà Tĩnh sắp xếp các đơn vị thôn, được cấp trên, bà con tin tưởng, động viên, tôi mạnh dạn nhận nhiệm vụ Trưởng thôn.
Những ngày đầu đảm nhận cương vị trưởng thôn, tôi không tránh khỏi những lo lắng và áp lực. Từ khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc với nhịp sinh hoạt mới để dần thích nghi với nhiệm vụ.
Sơn Hải là một trong 8 thôn của Kỳ Khang được giữ nguyên sau sắp xếp do đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số và diện tích. Hiện thôn có 497 hộ với 1.763 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nghề biển, và sản xuất nông nghiệp.
Hôm nay, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc thông báo đến người dân về lịch cấp nước sản xuất, kế hoạch xây dựng nông thôn mới và các hoạt động sắp diễn ra của địa phương.
Tiếp đó, tôi có cuộc trao đổi với chị Võ Thị Trang (SN 1995) - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sơn Hải. Cùng là những cán bộ trẻ, chúng tôi luôn cởi mở chia sẻ, bàn bạc để tháo gỡ khó khăn và tìm hướng phát triển cho thôn.
Do thường xuyên có mặt tại hội trường thôn nên đây cũng là nơi nhiều bà con tìm đến để được tôi hỗ trợ tiếp cận các nền tảng số, như tham gia nhóm trao đổi trên mạng xã hội, Zalo kết nối cộng đồng hay hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh.
Từ khi đảm nhận cương vị mới, tôi lập các nhóm trao đổi trên mạng xã hội để kết nối và nắm bắt thông tin từ người dân. Nhờ đó, tôi có thể kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, đề xuất và triển khai phương án xử lý phù hợp.
Là người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm ở cơ sở nên những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, văn bản và chính sách để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Sau sáp nhập, việc đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thôn. Vì vậy, tôi thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc người dân cùng thực hiện.
Tại Sơn Hải, nhờ sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, nhiều tuyến đường đã được phủ xanh bằng những hàng rào cây xanh, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tôi cũng mạnh dạn xắn tay tham gia những công việc cùng bà con. Điều đặc biệt là luôn nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành tận tình của các bác lớn tuổi trong thôn.
Có sức khỏe cùng sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, tôi dần tự tin hơn để tham gia nhiều phần việc ở cơ sở.
Bên cạnh việc theo dõi các hoạt động kinh tế trên địa bàn, tôi cũng thường xuyên kiểm tra các di tích, thiết chế văn hóa của thôn. Với tôi, gìn giữ, tôn tạo những địa điểm này cũng là cách bảo tồn các giá trị văn hóa gắn bó với đời sống của người dân.
Sau khi hoàn thành các phần việc ở cơ sở, tôi tham dự cuộc họp với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kỳ Khang để triển khai nhiệm vụ mới. Đây cũng là dịp để các trưởng thôn báo cáo tình hình địa bàn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương án thực hiện.
Mỗi lần tham dự cuộc họp với lãnh đạo xã và các trưởng thôn, tôi đều lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Với tôi, đây là cơ hội để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm phục vụ công tác ở cơ sở.
Tôi luôn ghi chép cẩn thận những nội dung quan trọng để sau cuộc họp kịp thời triển khai đến cán bộ và Nhân dân trong thôn.
Tại cuộc họp, tôi cũng mạnh dạn phản ánh những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thôn Sơn Hải, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại ở cơ sở để lãnh đạo xã xem xét, chỉ đạo và có phương án giải quyết.
Sau mỗi cuộc họp, lãnh đạo xã Kỳ Khang luôn dành thời gian trao đổi, động viên đội ngũ cán bộ thôn trẻ. Sự quan tâm và những chia sẻ đó giúp tôi thêm tự tin, có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với tôi, tuổi trẻ là một lợi thế. Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhân dân tin tưởng giao phó, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
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