Trong khi một số địa phương đang gặp khó trong bố trí cán bộ thôn thì tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), việc mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã trở thành điểm nhấn. Nhiều cán bộ trẻ với trình độ đại học, cao đẳng mang theo sức trẻ, tư duy mới đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, góp phần tạo nên những chuyển động tích cực từ cơ sở.

Đầu tháng 7, tại nhà văn hóa thôn Hoàng Càn, trong cuộc họp đầu tiên sau sắp xếp thôn, người điều hành không phải một cán bộ nhiều tuổi như thường thấy, mà là Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Nguyễn Thị Khánh Nhi (SN 1995).

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Thiên Cầm tổ chức hội nghị công bố các quyết định, nghị quyết về sắp xếp thôn, thành lập chi bộ và công tác cán bộ đầu tháng 7/2026.

Khánh Nhi có dáng người nhỏ nhắn nhưng cách điều hành công việc lại khá dứt khoát. Sau mỗi nội dung thảo luận, chị đều ghi chép cẩn thận, trao đổi trực tiếp với từng thành viên trong chi ủy để thống nhất cách triển khai.

Thôn Hoàng Càn được hình thành từ hai thôn Xuân Nam và Xuân Bắc, với gần 800 hộ dân - một trong những thôn đông dân nhất xã. Sau sáp nhập, khối lượng công việc của trưởng thôn tăng lên đáng kể, từ quản lý dân cư, giải quyết công việc ở cơ sở đến tổ chức các phong trào, vận động Nhân dân và xử lý những vấn đề phát sinh hằng ngày. Yêu cầu mới khiến việc lựa chọn người đứng đầu thôn không chỉ cần sức trẻ mà còn đòi hỏi tinh thần dấn thân, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Và Khánh Nhi - người từng tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Vạn Xuân là một trong những lựa chọn như thế.

Cuộc họp đầu tiên sau sắp xếp tại nhà văn hóa thôn Hoàng Càn, người điều hành là Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn tuổi 31 Nguyễn Thị Khánh Nhi (ảnh 1). Lãnh đạo, cán bộ xã Thiên Cầm sát sao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành và hỗ trợ đội ngũ cán bộ thôn sau sắp xếp (ảnh 2).

Từng là Phó Bí thư Đoàn xã Cẩm Nhượng (cũ), năm 2025, chị thuộc diện nghỉ công tác và được hưởng gần 200 triệu đồng theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế. Sau khi nghỉ công tác, chị tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thôn đội trưởng. Tháng 6/2026, khi địa phương cần nguồn cán bộ cho thôn mới, Khánh Nhi quyết định hoàn trả toàn bộ khoản kinh phí đã nhận để tiếp tục gắn bó với công việc ở cơ sở. Quyết định ấy không đo bằng số tiền hoàn trả, mà bằng tinh thần sẵn sàng nhận việc khó khi địa phương cần.

Khánh Nhi chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng đắn đo vì công việc ở thôn nhiều áp lực, trong khi gia đình còn hai con nhỏ, chồng đi làm xa. Tuy nhiên, được cấp ủy, chính quyền và người dân tin tưởng, tôi tự nhủ mình còn trẻ thì phải cố gắng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương nên quyết định tiếp tục đảm nhận công việc”.

Lợi thế của tuổi trẻ được Khánh Nhi phát huy ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ khi bắt nhịp chuyển đổi số trong điều hành, quản lý công việc.

Lợi thế của tuổi trẻ được Khánh Nhi phát huy ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Thay vì chỉ sử dụng các hình thức thông báo truyền thống, chị cùng chi ủy xây dựng fanpage và nhóm Zalo của thôn Hoàng Càn.

Mọi chủ trương, lịch họp, các khoản đóng góp, hoạt động cộng đồng hay kết quả giải quyết kiến nghị của người dân đều được cập nhật công khai, góp phần nâng cao tính minh bạch trong điều hành. Chỉ một thời gian ngắn, fanpage của thôn đã thu hút hơn 600 lượt theo dõi của người dân và con em xa quê.

Nhiều hoạt động của thôn đã được Chi ủy thôn Hoàng Càn triển khai thông qua fanpage của thôn.

Cùng với đó, Khánh Nhi và đội ngũ cán bộ thôn nhanh chóng triển khai lắp đặt biển chỉ dẫn vào nhà văn hóa, biển tên các tuyến đường, tổ chức ra quân chỉnh trang nông thôn mới, thăm hỏi gia đình chính sách, hoàn thành vượt chỉ tiêu cài đặt ứng dụng I-HaTinh cho người dân trên địa bàn... Những việc làm thiết thực ấy bước đầu tạo được sự đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân.

Với đội ngũ cán bộ thôn trẻ tuổi, năng động sẽ góp phần thay đổi diện mạo thôn Hoàng Càn trong thời gian tới.

CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG VỚI SỰ NĂNG ĐỘNG, NHANH NHẠY, ĐẶC BIỆT LÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁN BỘ TRẺ, THÔN SẼ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN Ông Nguyễn Tiến Phụ - người dân thôn Hoàng Càn

Được biết, hiện nay tập thể Chi ủy thôn Hoàng Càn đều khá trẻ. Trong 5 đồng chí chi ủy có 3 người ở độ tuổi 30, 31; trong 12 cán bộ đoàn thể của thôn, một nửa ở độ tuổi từ 30 - 45; Khánh Nhi và đồng chí Bí thư Chi bộ đều đã có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Như nhiều người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Tiến Phụ (đứng giữa) đặt niềm tin lớn vào đội ngũ cán bộ thôn mới.

Ông Nguyễn Tiến Phụ - người dân thôn Hoàng Càn chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ thôn còn trẻ nhưng bước đầu cho thấy rất trách nhiệm, sâu sát, công khai, minh bạch trong công việc. Chúng tôi tin tưởng với sự năng động, nhanh nhạy, đặc biệt là khả năng ứng dụng chuyển đổi số của cán bộ trẻ, thôn sẽ ngày càng phát triển".

Nếu ở Hoàng Càn, bài toán đặt ra là tổ chức điều hành một thôn gần 800 hộ dân thì tại thôn Phúc Hải, thử thách còn lớn hơn khi đây là địa bàn phát triển du lịch sôi động của xã biển Thiên Cầm, tập trung nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn. Trong gần 700 hộ dân của thôn có hơn 70% theo đạo Thiên Chúa, 10% số hộ theo đạo phật. Trước bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiên Cầm lựa chọn chị Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) - Bí thư Chi bộ thôn Chùa đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ thôn mới.

Thôn Phúc Hải là địa bàn phát triển du lịch sôi động của xã biển Thiên Cầm; có hơn 70% hộ dân theo đạo Thiên Chúa.

Trưởng thành từ phong trào ở cơ sở, năm 2016, sau khi trở về quê lập nghiệp, Cẩm Liên tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Từ một cán bộ hội phụ nữ, chị từng bước tạo dựng uy tín, được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng rồi Bí thư Chi bộ thôn Chùa từ năm 2024. Sau sáp nhập, Cẩm Liên được giao dẫn dắt Chi bộ thôn Phúc Hải.

Trọng trách của người bí thư lúc này không chỉ dừng ở việc lãnh đạo chi bộ mà còn phải kết nối cán bộ, đảng viên, gắn kết các cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận để đưa chủ trương vào cuộc sống. Đó cũng là phép thử về bản lĩnh, năng lực dân vận và khả năng quy tụ của một cán bộ trẻ trong mô hình thôn mới.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) - Bí thư Chi bộ thôn Chùa (thứ hai từ trái sang) được tin tưởng chỉ định đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải (ảnh 1). Tiếp nhận nhiệm vụ mới, chị Cẩm Liên đang cùng các đồng chí cán bộ thôn xuống cơ sở bám nắm tình hình để xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển thôn thời gian tới (ảnh 2).

Không lựa chọn cách điều hành theo lối hành chính, nữ Bí thư Chi bộ dành nhiều thời gian cùng các đảng viên, cán bộ đoàn thể đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cẩm Liên chia sẻ: “Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để người dân của hai thôn cũ sớm coi mình là một cộng đồng thống nhất. Muốn vậy, cán bộ phải đi trước trong việc lắng nghe, chia sẻ và tạo sự đồng thuận. Khi người dân tin thì mọi công việc đều sẽ được triển khai hiệu quả.

Điều thuận lợi là trong cấp ủy thôn có sự kết hợp hài hòa giữa cán bộ trẻ với những người giàu kinh nghiệm ở hai thôn cũ, đó sẽ là nền tảng để tôi hoàn thành vai trò của mình”.

Không lựa chọn cách điều hành theo lối hành chính, nữ Bí thư Chi bộ dành nhiều thời gian cùng các đảng viên, cán bộ đoàn thể đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những băn khoăn phát sinh sau sáp nhập được trao đổi thẳng thắn ngay từ cơ sở, hạn chế tâm lý so sánh giữa các thôn cũ và tránh để vướng mắc kéo dài.

“Được cấp ủy tin tưởng giao nhiệm vụ là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Tôi luôn tự nhắc mình phải không ngừng học hỏi, lắng nghe để làm tốt công việc. Hiện nay, chi ủy đang phối hợp với giáo xứ, nhà chùa và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường cờ, tuyến đường điện...

Qua đó, tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, gắn kết và sớm hòa nhập với cộng đồng mới. Về lâu dài, chi ủy sẽ tập trung lãnh đạo khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương, huy động người dân cùng xây dựng môi trường du lịch văn minh, đưa Phúc Hải trở thành khu dân cư kiểu mẫu gắn với phát triển dịch vụ, du lịch biển” - chị Cẩm Liên bộc bạch.

Cấp ủy thôn Phúc Hải có sự kết hợp hài hòa giữa lớp cán bộ trẻ với những cán bộ giàu kinh nghiệm ở hai thôn cũ.

TRONG 69 CẤP ỦY VIÊN Ở 15 THÔN HIỆN NAY CÓ 33 ĐỒNG CHÍ THUỘC THẾ HỆ 8X, 9X; NGƯỜI TRẺ NHẤT 30 TUỔI. TRONG SỐ ĐÓ, 31 ĐỒNG CHÍ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ 15 ĐỒNG CHÍ ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ.

Không chỉ có Khánh Nhi hay Cẩm Liên, sau sắp xếp từ 33 xuống còn 15 thôn, xã Thiên Cầm đã hình thành một đội ngũ cán bộ thôn trẻ, có chất lượng.

Trong 69 cấp ủy viên ở 15 thôn hiện nay có 33 đồng chí thuộc thế hệ 8X, 9X; người trẻ nhất 30 tuổi. Trong số đó, có 31 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng và 15 đồng chí đã được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 9 đồng chí sơ cấp chính trị. Phía sau những con số ấy là cả một quá trình chuẩn bị bài bản, thận trọng trong công tác cán bộ.

﻿ ﻿ Quá trình xây dựng đề án nhân sự và phương án sắp xếp thôn được Đảng ủy xã Thiên Cầm triển khai bài bản và có những bước chủ động chuẩn bị từ sớm.

Là địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, có đặc thù về dân cư và địa bàn, Thiên Cầm xác định việc sắp xếp thôn không chỉ là bố trí đủ nhân sự mà phải lựa chọn được những người đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.

Ngay từ khi có chủ trương sắp xếp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhiều lần họp bàn phương án nhân sự, thành lập các tổ công tác làm việc với từng chi bộ để rà soát nguồn cán bộ, bảo đảm lựa chọn dân chủ, khách quan, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho những nhân tố trẻ có năng lực, triển vọng.

Tại các cuộc họp thôn hay tiếp xúc, đối thoại tại thôn, lãnh đạo xã Thiên Cầm quan tâm trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và rà soát chặt chẽ đội ngũ nhân sự cho thôn mới.

CÁN BỘ THÔN TRONG BỐI CẢNH MỚI KHÔNG CHỈ CẦN PHẨM CHẤT, UY TÍN, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM MÀ CÒN PHẢI CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, THÍCH ỨNG VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐIỀU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN RỘNG VÀ XỬ LÝ TỐT CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH. Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết: “Bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn địa phương, Đảng ủy xã xác định, cán bộ thôn trong bối cảnh mới không chỉ cần phẩm chất, uy tín, tinh thần trách nhiệm mà còn phải có khả năng ứng dụng công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số, điều hành trên địa bàn rộng và xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Để chuẩn bị nguồn nhân sự, Đảng ủy xã chủ động mở rộng đối tượng rà soát, phát hiện, trong đó có đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã nghỉ công tác sau sắp xếp; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc diện tinh giản biên chế; đảng viên trẻ trên địa bàn xã. Điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng người, mạnh dạn giao việc và đồng hành, hỗ trợ để họ trưởng thành từ thực tiễn. Nếu chỉ dựa vào những người có kinh nghiệm mà không trao cơ hội cho lớp kế cận thì rất khó xây dựng đội ngũ lâu dài”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, tháng 7/2026, các thôn mới ở xã Thiên Cầm chính thức đi vào vận hành.

Anh Thái Đình Vinh (SN 1993) - Trưởng thôn Trần Phú chia sẻ: “Niềm tin của cấp ủy và Nhân dân là động lực để chúng tôi nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Người trẻ có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng luôn có tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến. Chúng tôi sẽ cố gắng để chứng minh sự tin tưởng ấy bằng kết quả công việc và sự ghi nhận của Nhân dân”.

Trao cơ hội cho người trẻ nhưng không đánh đổi sự kế thừa là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác cán bộ ở Thiên Cầm. Sau sắp xếp, các thôn đều được bố trí hài hòa giữa cán bộ trẻ và những người giàu kinh nghiệm. Sức trẻ, tư duy đổi mới được kết hợp với sự am hiểu địa bàn, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn của lớp cán bộ đi trước, tạo nền tảng để các chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu.

NGƯỜI TRẺ CÓ THỂ CHƯA CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM, NHƯNG LUÔN CÓ TINH THẦN HỌC HỎI VÀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN. Anh Thái Đình Vinh, Trưởng thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm

Anh Thái Đình Vinh - Trưởng thôn Trần Phú (bên trái) lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Chỉ sau hơn nửa tháng vận hành, các thôn mới ở Thiên Cầm không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn từng bước hình thành phương thức điều hành hiện đại, gần dân hơn.

Cả 15/15 thôn đã đưa fanpage, nhóm Zalo vào phục vụ công tác quản lý; công khai thông tin cán bộ, kế hoạch hoạt động và triển khai đồng bộ các phong trào chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... Đặc biệt, các phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần xây dựng nền nếp quản trị ở cơ sở theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả.

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ Chỉ sau hơn nửa tháng vận hành, các thôn mới ở Thiên Cầm không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn từng bước hình thành phương thức điều hành hiện đại, gần dân hơn.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết thêm: “Trao việc cho cán bộ trẻ chỉ là bước khởi đầu. Hiện nay, cùng với việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp theo dõi, hỗ trợ từng cấp ủy, địa bàn thôn sau sắp xếp, địa phương sẽ tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các đồng chí yên tâm công tác, không ngừng trưởng thành”.

Mạnh dạn trao trọng trách và kiên trì đồng hành để cán bộ trẻ trưởng thành qua thực tiễn là cách làm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở của Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển ngày càng cao.

TRẺ HÓA CÁN BỘ NHƯNG KHÔNG LÀM BẰNG MỌI GIÁ, KHÔNG NÓNG VỘI CHẠY THEO CƠ CẤU MÀ HẠ THẤP TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ.

Nhìn từ Thiên Cầm, giá trị lớn nhất không nằm ở việc đội ngũ cán bộ thôn trẻ hơn, mà ở sự đổi mới trong tư duy về công tác cán bộ. Trẻ hóa cán bộ nhưng không làm bằng mọi giá, không nóng vội chạy theo cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng nhân sự; cũng không chỉ giải quyết bài toán nhân sự sau sắp xếp, cấp ủy xã đã lựa chọn đúng người, mạnh dạn trao trọng trách và kiên trì đồng hành để cán bộ trẻ trưởng thành qua thực tiễn. Cách làm này vừa tạo nên những “đầu tàu” đủ bản lĩnh, năng lực ở mỗi thôn mà còn gợi mở hướng đi bền vững trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở của Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển ngày càng cao.

BÀI, ẢNH: THU HÀ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG