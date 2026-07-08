Thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh: Đổi mới cách làm để vận hành hiệu quả

Thôn Cẩm Tiến, xã Cẩm Xuyên đã chỉnh trang nhà văn hóa, thay mới biển tên, pa nô, khẩu hiệu, bố trí lại cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Ngay sau hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt chi bộ, Chi bộ thôn Cẩm Tiến, xã Cẩm Xuyên đã tổ chức sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong chi ủy, ban cán sự thôn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Thôn cũng tập trung chỉnh trang nhà văn hóa, thay mới biển tên, pa nô, khẩu hiệu, vệ sinh môi trường, bố trí lại cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Bí thư chi bộ và trưởng thôn Cẩm Tiến sử dụng nền tảng mạng xã hội trong điều hành, quản lý hoạt động thôn.

Anh Nguyễn Trọng Hòa - Trưởng thôn Cẩm Tiến chia sẻ: “Sau sáp nhập, thuận lợi lớn nhất là đội ngũ cán bộ của các thôn cũ tiếp tục tham gia công tác nên nắm chắc địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ. Hiện nay, thôn đang rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ liên gia từ 18 tổ xuống còn 10 tổ, đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tăng cường gắn kết cộng đồng”.

Trong giai đoạn đầu vận hành, cán bộ chuyên môn xã Cẩm Xuyên trực tiếp xuống từng thôn để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Không chỉ tại Cẩm Tiến, bộ máy các thôn mới trên địa bàn xã Cẩm Xuyên sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: "Địa bàn các thôn sau sắp xếp rộng hơn, số hộ dân đông hơn nên yêu cầu đặt ra là bộ máy phải hoạt động khoa học, hiệu quả và gần dân hơn. Vì vậy, xã đã chỉ đạo 14/14 thôn khẩn trương kiện toàn tổ chức, rà soát dữ liệu dân cư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đồng thời phát huy vai trò của các chi hội, chi đoàn, tổ liên gia để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Trong giai đoạn đầu vận hành, lãnh đạo xã và các bộ phận chuyên môn sẽ trực tiếp xuống từng thôn để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, “cầm tay chỉ việc” đối với những nội dung mới”.

Các thôn trên địa bàn xã Cẩm Xuyên đã thay đổi biển tên thôn mới tại các nhà văn hóa thôn.

Còn tại thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ, chi bộ thôn vừa tổ chức sinh hoạt thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời ra mắt chi ủy, ban cán sự thôn mới sau khi hợp nhất ba thôn: Đình, Bãi Trạm và Sinh Cờ. Ngay trong buổi sinh hoạt đầu tiên, các chi hội, chi đoàn đã được giao nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu thi đua được triển khai rõ ràng nhằm tạo khí thế ngay từ những ngày đầu.

Chi bộ thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ tổ chức sinh hoạt thường kỳ, ra mắt chi ủy, ban cán sự thôn mới.

Anh Nguyễn Hồng Vĩnh - Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu cho biết: “Sau khi họp bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chi ủy tiếp tục tập trung củng cố hoạt động của các chi hội, chi đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng khu dân cư văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế. Đội ngũ cán bộ thôn sẽ thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng thôn mới sau sáp nhập hoạt động hiệu quả, đoàn kết và ổn định."

Đội ngũ cán bộ thôn Đại Châu bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Một trong những điểm mới sau sáp nhập là nhiều thôn, tổ dân phố đã xây dựng fanpage chính thức trên nền tảng mạng xã hội. Trên các trang này đều công khai danh sách đội ngũ cán bộ thôn, các chức danh cùng số điện thoại liên hệ. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành, các hoạt động của địa phương và những nội dung thiết thực liên quan đến đời sống người dân. Việc ứng dụng các nền tảng số không chỉ giúp tiếp cận thông tin nhanh mà còn tạo thêm kênh tương tác gần hơn giữa cán bộ thôn với người dân.

﻿ ﻿ ﻿ Nhiều thôn, tổ dân phố đã xây dựng fanpage chính thức trên nền tảng mạng xã hội, duy trì các nhóm zalo điều hành công việc.

Những ngày này, song song với tiếp nhận hồ sơ, bàn giao cơ sở vật chất, cán bộ các tổ dân phố ở phường Trần Phú cũng đang phát huy các trang mạng xã hội, nhóm zalo trong điều hành, quản lý và kết nối với người dân.

Tổ dân phố Đồng Xuân, phường Trần Phú vừa duy trì các nhóm zalo điều hành công việc vừa duy trì các cuộc họp trực tiếp.

Ông Phan Đình Hiếu - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đồng Xuân cho biết: “Tổ dân phố Đồng Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tổ dân phố Đồng Xuân, Xuân Tây và Liên Xuân. Đồng Xuân hiện có hơn 859 hộ dân, là tổ dân phố quy mô lớn nhất phường. Với địa bàn rộng, số hộ dân đông, chúng tôi xác định phải đổi mới phương thức quản lý theo hướng nhanh, thuận tiện hơn. Bên cạnh các cuộc họp trực tiếp, tổ dân phố duy trì các nhóm zalo và fanpage để kịp thời truyền tải chủ trương, thông báo, lịch công tác, đồng thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua đó, việc trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên, hai chiều, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tạo sự gắn kết giữa ban cán sự tổ dân phố với người dân.”

﻿ Cán bộ các thôn, tổ dân phố mới tiếp nhận, sắp xếp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tại điểm sinh hoạt cộng đồng.

Sau những ngày đầu ổn định tổ chức, chặng đường phía trước của các thôn, tổ dân phố mới sẽ còn nhiều việc phải làm. Từ sự đồng hành của chính quyền cấp xã, sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở đến tinh thần đồng thuận của người dân sẽ là những yếu tố quyết định để bộ máy mới vận hành hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để các khu dân cư sau sáp nhập từng bước nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, xây dựng cộng đồng phát triển bền vững trong bối cảnh mới.