Lan tỏa nghĩa tình từ những phần quà tri ân người có công

Những ngày tháng Bảy, tại nhiều vùng quê Hà Tĩnh, các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh và địa phương liên tục đến thăm hỏi, trao quà người có công, gia đình chính sách. Đến nay, hơn 78.500 phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cùng hàng nghìn suất quà xã hội hóa đã được trao tận tay các đối tượng chính sách.

Cán bộ xã Đức Thịnh đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phan Văn Vỵ.

Ông Phan Văn Vỵ, bệnh binh hạng 2/4 (thôn Đông Khê, xã Đức Thịnh) cho biết, bản thân rất phấn khởi, bởi không chỉ riêng dịp 27/7 mà hàng năm cứ dịp tết, ngày lễ, từ Trung ương đến địa phương đều có quà động viên thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Năm nay, ông còn được lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà.

Ông Vỵ chia sẻ: "Ngoài phần quà của Nhà nước, lãnh đạo địa phương còn đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà. Những tình cảm đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe, làm gương cho con cháu".

Ông Phan Văn Vỵ nhận được phần quà của Chủ tịch nước qua tài khoản ngân hàng.

“Điều làm chúng tôi xúc động không chỉ là giá trị của món quà mà còn là sự quan tâm, ghi nhớ của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho đất nước. Mỗi dịp 27/7, chúng tôi đều nhận được sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể”, ông Vỵ xúc động chia sẻ.

Gia đình ông Lê Văn Tùng (TDP Trung Lương, phường Bắc Hồng Lĩnh) đang thờ 2 liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng. Năm nay, ngoài những phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, gia đình ông còn được cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh để thắp hương cho mẹ ông là Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lan.

Đại diện phường Bắc Hồng Lĩnh trao quà cho ông Lê Văn Tùng ở TDP Trung Lương.

Ông Lê Văn Tùng chia sẻ: “Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với người có công. Đây là nguồn động viên để tôi cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phường Bắc Hồng Lĩnh có 1.653 người có công với cách mạng và thân nhân người có công được Chủ tịch nước và tỉnh tặng quà. Ông Lê Bá Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Đến nay, việc trao quà của Trung ương và của tỉnh đã hoàn thành, bảo đảm mọi người có công, gia đình chính sách đều nhận được sự quan tâm kịp thời trước dịp 27/7. Hiện địa phương đang tiếp tục tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và trao hơn 200 phần quà từ nguồn xã hội hóa còn lại, để mọi người có công đều được sẻ chia”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trò chuyện với ông Phan Văn Quế (SN 1956, trú thôn Tiền Tiến) - người bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 41%.

Những ngày qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà có công, gia đình chính sách, các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và dâng hương tại các địa chỉ đỏ trong, ngoài tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà ông Lê Quang A (SN 1924, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên) là cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia cách mạng vào tháng 3/1945.



Theo Sở Nội vụ, đến nay, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 78.500 phần suất quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho người có công, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 23,7 tỷ đồng. Ngoài ra các địa phương, tổ chức đoàn thể cũng đã huy động nguồn xã hội hóa để trao tặng hàng ngàn phần quà cho người có công, gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Kế (SN 1930, trú tại TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí).



Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công (Sở Nội vụ) cho biết: “Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc tiếp nhận, phân bổ và trao tặng quà được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Những món quà của Chủ tịch nước và của tỉnh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Những phần quà được trao tận tay cho người có công, gia đình chính sách không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và bồi đắp truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.