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Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn các phường: Sông Trí, Vũng Áng và Hoành Sơn.

Cùng đi có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Kế (SN 1930, trú tại TDP Kỳ Châu, phường Sông Trí).
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Mẹ Hoàng Thị Kế có chồng là liệt sĩ Trần Ngọc Thuấn, hy sinh năm 1965 và con trai là liệt sĩ Trần Ngọc Thạch, hy sinh năm 1978.
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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn đến thăm, tặng quà ông Trần Đình Toán (SN 1951, TDP Kỳ Liên, phường Hoành Sơn).
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Ông Trần Đình Toán nhập ngũ tháng 12/1969, bị thương tháng 8/1972 tại chiến trường Savannakhet (Lào), với tỉ lệ thương tật 61%.
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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, tặng quà ông Trần Trọng Minh (SN 1942, TDP Kỳ Long, phường Vũng Áng).
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Ông Trần Trọng Minh là nạn nhân chất độc da cam 81%.
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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà tặng quà cho gia đình ông Trần Trọng Minh.

Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thương binh, người có công và thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

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Tags:

#Ngày Thương binh - Liệt sĩ #Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định #Tặng quà cho thương binh #Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ #người có công với cách mạng

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Phan Thiên Định

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