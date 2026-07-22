Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng

Cùng đi có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn các phường: Sông Trí, Vũng Áng và Hoành Sơn.

Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thương binh, người có công và thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.