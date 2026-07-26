Các địa phương Hà Tĩnh đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Đông đảo người dân Hà Tĩnh đã đồng loạt thắp nến, dâng hương tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, bia, đài và nhà tưởng niệm liệt sĩ.
Tham dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.
Hơn 400 đoàn viên, thanh niên đã thắp những ngọn nến tri ân bên từng phần mộ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã kính cẩn dâng hương, thắp nến, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Dịp này, UBND xã Hương Khê trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ (600 nghìn đồng/suất), thể hiện sự tri ân và góp phần chăm lo đời sống người có công với cách mạng.
Em Nguyễn Hà My (thôn Yên Trung, xã Đức Thọ) chia sẻ: "Được cùng các đoàn viên tham gia lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, em càng thấu hiểu hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em phải sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh".
Theo kế hoạch của Trung ương Đoàn, tối 26/7, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được đồng loạt triển khai trên phạm vi cả nước. Lễ cấp Trung ương diễn ra lúc 19 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), do Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.
Tại Hà Tĩnh, từ 19 giờ cùng ngày, các hoạt động tri ân được triển khai tại 258 công trình ghi công liệt sĩ đang được sử dụng, gồm 12 nghĩa trang cùng hệ thống bia, đài và nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Lễ thắp nến tri ân là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tiếp tục quan tâm, chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
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