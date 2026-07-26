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Chính trị

Các địa phương Hà Tĩnh đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

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(Baohatinh.vn) - Đông đảo người dân Hà Tĩnh đã đồng loạt thắp nến, dâng hương tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, bia, đài và nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Tham dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

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Các đại biểu tham dự chương trình.
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Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
Các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và đại biểu thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và đại biểu thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu thành kính dâng hương, thắp nến tại Tượng đài Tổ quốc ghi công.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.
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Hơn 1.500 ngọn nến tri ân đã được đoàn viên, thanh niên và Nhân dân phường Thành Sen thắp sáng trong đêm, lan tỏa lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.
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Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tứ Mỹ tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 1.195 phần mộ các anh hùng liệt sĩ.
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Hơn 400 đoàn viên, thanh niên đã thắp những ngọn nến tri ân bên từng phần mộ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Trong không khí trang nghiêm, những ngọn nến tri ân được thắp sáng trước Tượng đài Tổ quốc ghi công Nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh).
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Các đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã kính cẩn dâng hương, thắp nến, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
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Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hương Khê (xã Hương Khê) - nơi yên nghỉ của hơn 750 anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến tri ân cũng được thắp sáng trên từng phần mộ.
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Dâng hương lên từng phần mộ, cán bộ và Nhân dân xã Hương Khê nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
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Dịp này, UBND xã Hương Khê trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ (600 nghìn đồng/suất), thể hiện sự tri ân và góp phần chăm lo đời sống người có công với cách mạng.
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Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ - nơi yên nghỉ của gần 600 anh hùng liệt sĩ, tối 26/7, UBND xã Đức Thọ chủ trì, phối hợp với các địa phương lân cận tổ chức lễ thắp nến tri ân.
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Em Nguyễn Hà My (thôn Yên Trung, xã Đức Thọ) chia sẻ: "Được cùng các đoàn viên tham gia lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, em càng thấu hiểu hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em phải sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh".
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Dịp này, UBND xã Đức Thọ cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các gia đình người có công với cách mạng.
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Đoàn viên, thanh niên phường Sông Trí thắp nến tri ân tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.

Theo kế hoạch của Trung ương Đoàn, tối 26/7, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được đồng loạt triển khai trên phạm vi cả nước. Lễ cấp Trung ương diễn ra lúc 19 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), do Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Tại Hà Tĩnh, từ 19 giờ cùng ngày, các hoạt động tri ân được triển khai tại 258 công trình ghi công liệt sĩ đang được sử dụng, gồm 12 nghĩa trang cùng hệ thống bia, đài và nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lễ thắp nến tri ân là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tiếp tục quan tâm, chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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