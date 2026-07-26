Các địa phương Hà Tĩnh đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chuyện những cán bộ được Bộ Công an điều động về xã biên giới Hà Tĩnh 25/07/2026 15:00 Sau hơn 4 tháng về các xã biên giới của Hà Tĩnh, 9 cán bộ được điều động từ các cơ quan trực thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở và gắn kết bền chặt với người dân.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ 25/07/2026 14:31 Ông Đỗ Thanh Bình, 59 tuổi, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9 25/07/2026 12:41 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An 25/07/2026 12:28 Dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ 25/07/2026 07:39 Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống cháy rừng 24/07/2026 18:42 Chiều 24/7, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và rút kinh nghiệm sau các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát công tác bảo vệ rừng khu vực núi Hồng Lĩnh 24/07/2026 18:37 Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận kết quả đạt được, tiếp nhận kiến nghị, động viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Góp ý xây dựng các dự án luật theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn 24/07/2026 16:51 Các ý kiến tâm huyết tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý xây dựng các dự án luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 24/07/2026 16:25 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Quyết liệt, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng 24/07/2026 16:08 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ rừng ở Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong tình hình thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp.

Lấy ý kiến sửa đổi các dự án luật về đầu tư, ngân sách và hải quan 24/07/2026 12:11 Quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách nhà nước, hải quan đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc 24/07/2026 11:04 Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Đồng Lộc được tổ chức trang trọng tại đền thờ trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà người có công với cách mạng 24/07/2026 10:48 Thăm và tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chiến thắng Đồng Lộc - từ "tọa độ lửa" đến miền xanh hòa bình 24/07/2026 10:08 Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về 24/07/2026 09:00 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Xúc động lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc 23/07/2026 22:28 Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.

Huy động các nguồn lực để bảo vệ rừng tại gốc, không để xảy ra cháy rừng 23/07/2026 18:52 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đạt được trong công tác bảo vệ rừng.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV 23/07/2026 18:06 Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao di ảnh, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thân 23/07/2026 17:20 Vụ việc liên quan đến hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thân đang được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 14:44 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ 23/07/2026 13:43 Ngày 23/7/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Lấy ý kiến góp ý các dự án luật về tiền tệ, ngân hàng 23/07/2026 12:37 Những ý kiến trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hà Tĩnh có 7 đại biểu tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng 23/07/2026 11:41 Trong số 310 đại biểu trên cả nước tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026, Hà Tĩnh vinh dự có 7 cá nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và các cán bộ tiêu biểu ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 11:00 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.

6 tháng đầu năm, tội phạm trật tự xã hội ở Hà Tĩnh giảm hơn 10% 23/07/2026 10:45 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá 96% số vụ án.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 23/07/2026 08:05 Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 23/07/2026 08:01 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thủ tướng: Bỏ ngay thủ tục chồng chéo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 23/07/2026 07:15 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành dứt khoát hủy bỏ các quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp và củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư.

Góp ý xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật 22/07/2026 18:21 Những ý kiến trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.