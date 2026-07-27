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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Người gác giấc ngàn thu

Anh Đức
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(Baohatinh.vn) - Tình đồng đội không chỉ qua ký ức chiến trường, mà còn hiện hữu qua những cống hiến thầm lặng. Truyện ngắn "Người gác giấc ngàn thu" sẽ giúp bạn cảm nhận trọn vẹn nghĩa tình ấy.

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