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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Trên đồi cỏ bạc

Tống Ngọc Hân
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(Baohatinh.vn) - Trong cuộc sống, con người đừng bao giờ đánh mất niềm tin ngay cả khi rơi vào những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Bởi niềm tin chính là điểm tựa giúp ta hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

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