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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Kỷ vật của ngoại

Nguyễn Hằng
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(Baohatinh.vn) - Có những ký ức không nằm trong những tấm ảnh cũ hay những trang nhật ký đã úa màu mà hiện diện lặng lẽ giữa cuộc sống thường ngày, gợi nhắc bao yêu thương đong đầy...

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