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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Những tấm lòng nhân ái

Ngọc Thị Lan Thái
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(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn "Những tấm lòng nhân ái" của tác giả Ngọc Thị Lan Thái là một câu chuyện trong trẻo, mang đến bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, sự sẻ chia và một tình bạn cao đẹp.

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