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Về Hà Tĩnh
Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm
Bùi Việt Phương
20/07/2026 19:07
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên
(Baohatinh.vn) - Với nhiều người, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là miền ký ức mang một "hương biển" khác lạ, dẫu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng tất cả yêu thương và hoài niệm.
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