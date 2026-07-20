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Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm

Bùi Việt Phương
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(Baohatinh.vn) - Với nhiều người, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là miền ký ức mang một "hương biển" khác lạ, dẫu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng tất cả yêu thương và hoài niệm.

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