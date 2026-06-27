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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Linh Châu
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(Baohatinh.vn) - Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.

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