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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Hành trình về quê của Dế Trũi

Ngọc Thị Lan Thái
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(Baohatinh.vn) - "Hành trình về quê của Dế Trũi" là câu chuyện kể về Dế Trũi tự ý về quê và hoảng sợ vì lạc đường, nhưng từ đó, chú cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn và lòng bao dung từ gia đình.

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