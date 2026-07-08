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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Trạm nước mùa hè

Vũ Khánh Đan 
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(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng rực vàng của mùa hè, một cốc nước mát có thể làm dịu cơn khát và một tấm lòng sẻ chia làm dịu cả một ngày oi ả.

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