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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Vũ Trọng Hoài
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(Baohatinh.vn) - Những món ăn dân dã của quê hương Hà Tĩnh, được chắt chiu từ đồng đất và bàn tay khéo léo của người quê. Qua năm tháng, hương vị ấy trở thành một phần ký ức nhớ thương.

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