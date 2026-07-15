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Văn hóa - Giải trí

Podcast truyện ngắn: Mùa hè của bé Nu

Vũ Thị Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Câu chuyện kể về một mùa hè đặc biệt của cậu bé Nu với bà, gợi lên những ký ức tuổi thơ trong sáng và gửi gắm bài học ý nghĩa về tình thân, gia đình và hạnh phúc.

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