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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Nguyễn Huy Liệu
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(Baohatinh.vn) - Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...

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