Người dân Hà Tĩnh được xem miễn phí nhiều bộ phim cách mạng đặc sắc dịp 27/7

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Bộ VH-TT&DL tổ chức, diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước, nhằm tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả.

Poster bộ phim "Bình minh đỏ" - bộ phim có nhiều cảnh quay khốc liệt được thực hiện tại Hà Tĩnh, năm 2021.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 22-24/7, các bộ phim được chiếu tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh (phường Thành Sen), mỗi ngày có 2 suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây đều là những bộ phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước; một số tác phẩm từng đoạt các giải thưởng điện ảnh uy tín như giải Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc và Cánh diều Vàng.

Đặc biệt, tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương". Đây là tác phẩm vừa ra mắt công chúng, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Sau buổi chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo khán giả địa phương.

Lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh vào tối 23/7.

Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại quầy vé rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh từ 10 giờ ngày 16/7/2026. Riêng cựu chiến binh và gia đình chính sách sẽ được bố trí chỗ ngồi tại rạp mà không cần nhận vé trước.