Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Người dân Hà Tĩnh được xem miễn phí nhiều bộ phim cách mạng đặc sắc dịp 27/7

Nguyên Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ngoài 6 bộ phim điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, khán giả còn có cơ hội được xem phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim.

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Bộ VH-TT&DL tổ chức, diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước, nhằm tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả.

a1-4788.jpg
Poster bộ phim "Bình minh đỏ" - bộ phim có nhiều cảnh quay khốc liệt được thực hiện tại Hà Tĩnh, năm 2021.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 22-24/7, các bộ phim được chiếu tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh (phường Thành Sen), mỗi ngày có 2 suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây đều là những bộ phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước; một số tác phẩm từng đoạt các giải thưởng điện ảnh uy tín như giải Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc và Cánh diều Vàng.

Đặc biệt, tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương". Đây là tác phẩm vừa ra mắt công chúng, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Sau buổi chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo khán giả địa phương.

bqbht_br_a2-5460.jpg
Lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh vào tối 23/7.

Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại quầy vé rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh từ 10 giờ ngày 16/7/2026. Riêng cựu chiến binh và gia đình chính sách sẽ được bố trí chỗ ngồi tại rạp mà không cần nhận vé trước.

Tin liên quan

Tags:

#Mùi cỏ cháy #Hà Tĩnh 24h #phim cách mạng

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa hè trong miền ký ức

Podcast tản văn: Mùa hè trong miền ký ức

Tháng Bảy về cùng tiếng ve và những miền ký ức tuổi thơ. Từ sân trường, con đường làng đến bóng dáng người thân, tất cả lại hiện về vẹn nguyên trong nỗi nhớ.
Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Podcast tản văn: Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy về, lòng người như lắng lại trong niềm biết ơn và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của quê hương hôm nay.
Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Những đôi tay giữ hồn nghề truyền thống

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ

Podcast tản văn: Chong chóng tuổi thơ

Chỉ một mảnh giấy nhỏ, một que tre và làn gió mát cũng có thể làm nên cả góc trời tuổi thơ. Chiếc chong chóng quay trong nắng hè mang theo tiếng cười hồn nhiên và những ký ức đẹp.
Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Podcast truyện ngắn: Dư vị chè xanh

Vị quê Hà Tĩnh cất giữ trong ta cả một miền ký ức. Một chén chè xanh, miếng kẹo cu đơ hay căn bếp nhỏ nơi quê nhà... đều có thể trở thành điểm tựa để tìm lại sự bình yên.
Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Podcast tản văn: Hương vị nước dam Hà Tĩnh

Những món ăn dân dã của quê hương Hà Tĩnh, được chắt chiu từ đồng đất và bàn tay khéo léo của người quê. Qua năm tháng, hương vị ấy trở thành một phần ký ức nhớ thương.
Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

Báo Pháp gợi ý hành trình khám phá Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa.
Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Vingroup ra mắt show sân khấu “Đất nước thiên hùng ca” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Tập đoàn Vingroup vừa giới thiệu chương trình sân khấu “Đất nước thiên hùng ca”, một show diễn quy mô lớn tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chương trình dự kiến công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre, Ocean City, Hà Nội.
Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Podcast tản văn: Căn bếp của mẹ

Đằng sau căn bếp nhỏ là tình yêu thương âm thầm, bền bỉ của người mẹ tần tảo, luôn tất bật vun vén, chăm chút từng bữa cơm để giữ gìn hơi ấm cho mái ấm gia đình.
Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Podcast truyện ngắn: Xin chào mùa hạ!

Mùa hạ là hành trình trưởng thành, nơi trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và thêm gắn bó với gia đình, quê hương qua những chuyến về quê và những ngày rong chơi dưới nắng hè.
Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Podcast tản văn: Mùa hạ trong miền ký ức

Mùa hạ đi qua, tiếng ve lại ngân vang trên những vòm lá, sắc phượng đỏ thi nhau khoe sắc, rực đỏ cả góc trời, đánh thức trong lòng mỗi người miền ký ức thân thương...
Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Podcast truyện ngắn: Thử thách sau cùng

Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương mà còn bởi sự thấu hiểu, sẻ chia. Những thử thách trong cuộc sống giúp ta thêm bao dung, thấu hiểu nhau hơn.
Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn. 
Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà hoa giấy

Qua hình ảnh hoa giấy mỏng manh mà kiên cường, tác giả Linh Châu muốn nhắn nhủ: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở sức sống và tình cảm chân thành bên trong.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!