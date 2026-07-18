Người dân Hà Tĩnh được xem miễn phí nhiều bộ phim cách mạng đặc sắc dịp 27/7

(Baohatinh.vn) - Ngoài 6 bộ phim điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, khán giả còn có cơ hội được xem phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim.
Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Bộ VH-TT&DL tổ chức, diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước, nhằm tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả.
Tại Hà Tĩnh, từ ngày 22-24/7, các bộ phim được chiếu tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh (phường Thành Sen), mỗi ngày có 2 suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ. Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Đây đều là những bộ phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước; một số tác phẩm từng đoạt các giải thưởng điện ảnh uy tín như giải Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc và Cánh diều Vàng.
Đặc biệt, tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương". Đây là tác phẩm vừa ra mắt công chúng, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Sau buổi chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo khán giả địa phương.
Vé xem phim miễn phí được phát trực tiếp tại quầy vé rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh từ 10 giờ ngày 16/7/2026. Riêng cựu chiến binh và gia đình chính sách sẽ được bố trí chỗ ngồi tại rạp mà không cần nhận vé trước.
Lễ vinh danh giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2025 – 2026 và chương trình nghệ thuật quần chúng góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa, hiếu học của quê hương Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều làng nghề thủ công truyền thống ở Hà Tĩnh vẫn được duy trì nhịp sản xuất nhờ những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian của người cao tuổi, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tạp chí Paris Match số ra đầu tháng 7 dành bài viết dài giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm khác biệt, nơi chỉ trong một hành trình, du khách có thể khám phá vẻ đẹp của biển, di sản văn hóa, núi rừng và đời sống bản địa.
Tập đoàn Vingroup vừa giới thiệu chương trình sân khấu “Đất nước thiên hùng ca”, một show diễn quy mô lớn tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chương trình dự kiến công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre, Ocean City, Hà Nội.
Việc quán triệt các cơ chế, chính sách và hướng dẫn về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa tạo cơ sở để Hà Tĩnh và các địa phương triển khai chương trình đồng bộ, hiệu quả.
Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.