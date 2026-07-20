Chỉ còn 3 phim Việt bám trụ phòng vé giữa cơn bão bom tấn ngoại

Chỉ trong ít ngày, cục diện phòng vé Việt Nam đã thay đổi gần như hoàn toàn. Nếu đầu tháng 7, các tác phẩm trong nước vẫn còn hiện diện khá rõ trên bảng xếp hạng doanh thu, thì đến chiều 19/7, theo số liệu từ Box Office Vietnam, chỉ còn ba phim Việt duy trì được vị trí trong top doanh thu là Quỷ Bắt Hồn, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Mesdames Thanh Sắc. Phần còn lại của bảng xếp hạng gần như bị phủ kín bởi những cái tên quốc tế.

Dẫn đầu phòng vé hiện tại là Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Chỉ sau thời gian ngắn công chiếu, bộ phim hoạt hình Nhật Bản đã vượt mốc 35 tỷ đồng, bán hơn 300.000 vé và nhanh chóng tạo khoảng cách rất lớn với các đối thủ.

Phòng vé Việt nhanh chóng đổi chiều khi các bom tấn quốc tế chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh thu trong tháng 7.

Ngay phía sau là The Odyssey của Christopher Nolan với hơn 5 tỷ đồng trong ngày, tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những bom tấn được mong chờ nhất năm. Minions & Quái Vật vẫn giữ phong độ ổn định ở vị trí thứ ba, trong khi Quỷ Bắt Hồn đã rơi xuống hạng bốn sau khi từng có thời điểm đứng thứ hai toàn thị trường.

Việc Quỷ Bắt Hồn vẫn còn bám trụ ở nhóm đầu có thể xem là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh phim phải đối đầu cùng lúc với hai thương hiệu điện ảnh quốc tế rất mạnh. Bộ phim của đạo diễn Bùi Văn Hải hiện đạt gần 30 tỷ đồng doanh thu sau hơn một tuần phát hành. Tuy nhiên, tốc độ bán vé đã giảm đáng kể khi số suất chiếu liên tục bị chia sẻ cho Conan Movie 29 và The Odyssey.

Quỷ Bắt Hồn vẫn duy trì vị trí trong nhóm đầu doanh thu dù chịu sức ép lớn từ Conan Movie 29 và The Odyssey.

Đây cũng là tác phẩm gây nhiều tranh luận trong số ba đại diện Việt Nam còn hiện diện ngoài rạp. Chất liệu tín ngưỡng dân gian cùng câu chuyện về tình phụ tử giúp phim tạo được sự chú ý ban đầu. Song, phần lớn ý kiến từ giới chuyên môn và khán giả đều cho rằng kịch bản còn rời rạc, nhiều tình tiết thiếu logic, kỹ xảo chưa thuyết phục và lạm dụng các màn hù dọa bằng âm thanh. Dẫu vậy, diễn xuất của Quang Tuấn vẫn được xem là điểm tựa quan trọng giúp bộ phim giữ được sức hút nhất định.

Trong khi đó, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ dù đã trải qua nhiều tháng công chiếu. Bộ phim của đạo diễn Chung Chí Công hiện đạt hơn 44 tỷ đồng doanh thu và vừa trở lại rạp từ ngày 17/7 với chương trình chiếu đặc biệt cùng mức giá ưu đãi. Đây là trường hợp khá hiếm của điện ảnh Việt năm nay khi một tác phẩm không tạo cú nổ doanh thu ngay từ tuần đầu nhưng lại xây dựng được hiệu ứng truyền miệng tích cực, giúp kéo dài vòng đời ngoài rạp.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi tiếp tục kéo dài hành trình ngoài rạp nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả.

Ngay từ giai đoạn phát hành đầu tiên, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi từng gây bất ngờ khi tăng gần gấp ba số suất chiếu nhờ phản hồi tích cực từ khán giả. Chủ đề về ước mơ, tuổi trẻ và gia đình cùng màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng giúp bộ phim tìm được lượng người xem riêng. Việc tái phát hành trong bối cảnh thị trường gần như chỉ còn phim ngoại cũng góp phần giúp tác phẩm tiếp tục duy trì sự hiện diện trên bảng xếp hạng.

Đại diện còn lại là Mesdames Thanh Sắc. Sau hành trình nhiều sóng gió, bộ phim hiện ghi nhận doanh thu hơn16 tỷ đồng. Đây là con số cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu khi tác phẩm từng bị dự báo khó vượt mốc hòa vốn. Dự án của đạo diễn Thắng Vũ gây chú ý nhờ bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, phần mỹ thuật chỉn chu cùng sự trở lại của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, phim cũng trải qua nhiều tranh luận về nhịp kể, diễn xuất và khả năng tiếp cận số đông khán giả.

Mesdames Thanh Sắc ghi dấu với bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 và sự trở lại của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng.

Việc chỉ còn ba phim Việt trụ lại trên bảng xếp hạng cũng phản ánh thực tế khắc nghiệt của mùa phim hè. Trước đó, Ốc Mượn Hồn với Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy đã chính thức rời rạp sau gần sáu tuần phát hành với doanh thu khoảng 16 tỷ đồng. Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian vẫn còn lịch chiếu nhưng chủ yếu mang tính sự kiện dành cho người hâm mộ, doanh thu trong ngày chỉ ở mức khiêm tốn và không còn đủ sức cạnh tranh với các bom tấn quốc tế.

Chỉ còn ba phim Việt bám trụ phòng vé giữa cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các thương hiệu điện ảnh quốc tế.

Trong bối cảnh Conan Movie 29 tiếp tục tăng tốc, The Odyssey được dự báo còn tăng trưởng mạnh vào cuối tuần và nhiều phim ngoại mới chuẩn bị gia nhập đường đua, áp lực dành cho ba đại diện còn lại của điện ảnh Việt sẽ ngày càng lớn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc vẫn còn hiện diện trên bảng xếp hạng lúc này cũng phần nào cho thấy nỗ lực của phim Việt trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với những thương hiệu điện ảnh toàn cầu.