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Văn hóa - Giải trí

Sẵn sàng đưa vở ca kịch “Khoảng trời con gái” đến với công chúng phía Bắc

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Vở ca kịch “Khoảng trời con gái” được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh phục dựng để đưa câu chuyện 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc đến gần hơn với khán giả các tỉnh phía Bắc.

​Vở ca kịch “Khoảng trời con gái” do nhà văn, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại viết kịch bản văn học; NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể kịch bản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; NSND Lê Hùng đạo diễn, do Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An dàn dựng, ra mắt năm 2018. Ngay sau khi ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc, vở diễn đã gây tiếng vang lớn đối với khán giả cả nước.

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Cảnh trong vở ca kịch "Khoảng trời con gái" ra mắt vào năm 2018. Ảnh: Tư liệu

“Khoảng trời con gái” khắc họa cuộc chiến tranh khốc liệt và sự hy sinh quên mình của thế hệ thanh niên cả nước thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Trong đó tập trung vào cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 (Tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh) tại Ngã ba Ðồng Lộc.

Sau 8 năm kể từ lần đầu gây tiếng vang, vở ca kịch "Khoảng trời con gái" được Nhà hát NTTT Hà Tĩnh phục dựng với diện mạo mới. So với phiên bản 2018, ê-kíp lần này bổ sung nhiều chi tiết lịch sử, gia tăng chiều sâu tâm lý nhân vật và làm mới ngôn ngữ sân khấu để đưa câu chuyện Đồng Lộc đến gần hơn với khán giả.

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Các diễn viên trẻ của Nhà hát NTTT Hà Tĩnh vào vai 10 nữ TNXP Tiểu đội 4 Ngã ba Đồng Lộc.

NSND Trịnh Hồng Lựu (đạo diễn vở kịch) cho biết: “Chúng tôi nỗ lực làm mới và nâng tầm vở diễn. Trong đó, dựa vào những tư liệu lịch sử được bổ sung gần đây về Tiểu đội 4 của 10 cô gái, đặc biệt có những chi tiết tạo chiều sâu cho tác phẩm như cuộc viếng thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Ngã ba Đồng Lộc và một trong 10 nữ TNXP đã tặng ông một đóa hoa ngọc lan… Ngoài ra, tôi cũng nỗ lực hướng dẫn diễn viên tỉ mỉ về diễn biến tâm lý, lời thoại và cách thể hiện các làn điệu ví, giặm sao cho gần gũi, tự nhiên nhất trong từng cảnh diễn. Chúng tôi tin tưởng, khán giả sẽ có sự cảm nhận một cách trọn vẹn hơn câu chuyện về 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc”.

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NSND Hồng Lựu "thị phạm" cho diễn viên thực hiện 1 phân cảnh trong vở ca kịch "Khoảng trời con gái".

Bên cạnh các yếu tố chỉ đạo nghệ thuật, âm nhạc…, vở kịch “Khoảng trời con gái” do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh dàn dựng lần này hứa hẹn có nhiều sự mới mẻ dành cho khán giả ở phần diễn viên. Đặc biệt, những diễn viên vào vai 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc đều trên dưới 20, gần với tuổi thực của các nhân vật. Họ mang đến sân khấu sự tươi trẻ cùng niềm vinh dự và tự hào khi hóa thân thành 10 cô gái Đồng Lộc.

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Cảnh diễn chị Võ Thị Tần gặp người yêu trước lúc ra trận.

Diễn viên Huyền Trang (Nhà hát NTTT Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được vào vai 1 trong 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Đó là chị Võ Thị Hà, cô em nhỏ tuổi nhất trong Tiểu đội 4. Chị Hà có tính cách hồn nhiên, sống tình cảm nhưng trước súng đạn kẻ thù lại rất dũng cảm. Với vở diễn này, chúng tôi không chỉ diễn bằng nghề mà bằng cả tấm lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã ngã xuống cho Tổ quốc nên ai cũng cố gắng hết sức mình”.

Theo kế hoạch, vở diễn sẽ được Nhà hát NTTT Hà Tĩnh thực hiện chuyến lưu diễn phục vụ công chúng tại TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, từ ngày 19 - 23/7/2026.

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Diễn viên Huyền Trang (Nhà hát NTTT Hà Tĩnh) bày tỏ vinh dự khi được vào vai 1 trong 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Cẩm - Giám đốc Nhà hát NTTT Hà Tĩnh cho biết: “Việc dựng lại “Khoảng trời con gái” không chỉ là sự tiếp nối một tác phẩm đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng mà còn là trách nhiệm của những người làm nghệ thuật trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, cách mạng bằng ngôn ngữ sân khấu. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, chúng tôi mong muốn đưa câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc đến với đông đảo khán giả Thủ đô và các tỉnh phía Bắc, để những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa. Thông qua chuyến lưu diễn này, Nhà hát cũng kỳ vọng góp phần quảng bá di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và giới thiệu những nét đẹp văn hóa, con người Hà Tĩnh đến với công chúng cả nước”.

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Sau hơn 1 tháng nỗ lực tập luyện, Nhà hát NTTT Hà Tĩnh đã sẵn sàng đưa "Khoảng trời con gái" đến với khán giả cả nước.

Sau hơn một tháng miệt mài tập luyện, những nghệ sĩ của Nhà hát NTTT Hà Tĩnh đã sẵn sàng mang "Khoảng trời con gái" trở lại sân khấu. Đó không chỉ là một chuyến lưu diễn mà còn là hành trình tiếp nối ký ức Đồng Lộc bằng nghệ thuật, để câu chuyện về 10 cô gái nơi ngã ba huyền thoại tiếp tục lay động trái tim công chúng hôm nay.

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Tags:

#Vở ca kịch khoảng trời con gái #Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh #Festival dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh #Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Đời sống văn hóa

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