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Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 7

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 nhằm tiếp tục lan tỏa và bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo Kế hoạch số 300/KH-SVHTTDL ngày 25/6/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2026, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh.

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Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, nơi sẽ diễn ra Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Tĩnh, hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2026). Liên hoan nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các thể hát và trò diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp để các CLB, nghệ nhân, người yêu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại các phường, xã trên toàn tỉnh có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn di sản văn hóa quê hương.

Liên hoan có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống; tôn vinh những nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương, con người Hà Tĩnh; cổ vũ phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời gắn với quảng bá và phát triển du lịch địa phương.

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Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 7, đầu tháng 8 sắp tới.

Đối tượng tham gia là các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, thành viên các CLB tại các địa phương. Mỗi xã, phường sẽ thành lập một đội tham gia liên hoan với 1 tiết mục có thời lượng không quá 10 phút.

Các tiết mục tham gia có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức như đơn ca, đối ca, tổ khúc dân ca, hoạt ca, hoạt cảnh, diễn xướng dân gian; khuyến khích phục dựng các trò diễn xướng dân gian, khai thác các làn điệu dân ca cổ và sáng tạo lời mới phù hợp với đời sống đương đại nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên gốc của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Theo kế hoạch, các địa phương tham gia liên hoan phải hoàn thành việc đăng ký về Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, trước ngày 5/7/2026.

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Tags:

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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