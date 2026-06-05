Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Núi Hồng - Sông La

Nữ thiếu tá “truyền lửa” bảo vệ an ninh Tổ quốc qua không gian mạng

Mai Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương (Công an xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) là người sâu sát với cơ sở, gần gũi với Nhân dân. Chị là 1 trong 68 gương mặt vừa được Bộ Công an vinh danh “Nữ công an cơ sở xuất sắc”.

bqbht_br_h2.jpg
Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương là 1 trong 68 “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025 của toàn quốc, được Bộ Công an vinh danh ngày 17/5/2026.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Phan Thị Lâm Phương (SN 1990) về công tác tại Công an huyện Nghi Xuân (cũ). Gần 12 năm công tác tại đây đã giúp cho người cán bộ trẻ từng bước trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để tham mưu, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Tháng 7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thiếu tá Phan Thị Lâm Phương về công tác tại Công an xã Tiên Điền. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu tá Phương luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với Nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nhiều vụ việc tiềm ẩn yếu tố phức tạp ngay từ sớm, từ xa, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

bqbht_br_b9.jpg
Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương trao đổi với người dân thôn Giang Đình (xã Tiên Điền) về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, với sự hiểu biết rộng về mạng xã hội, chị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, trực tiếp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm qua không gian mạng cho người dân trên địa bàn.

Thiếu tá Phương chia sẻ: “Xã Tiên Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ (các xã: Xuân Yên, Xuân Mỹ, Xuân Thành và thị trấn Tiên Điền), có diện tích 31,6 km², 28 thôn với hơn 24.000 người. Đây là địa bàn rộng, dân cư đông, khu du lịch, dự án đầu tư và hoạt động dịch vụ phát triển, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự... Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm cho người dân là hết sức quan trọng. Con đường nhanh và hiệu quả nhất là sử dụng mạng xã hội để làm cầu nối tương tác giữa lực lượng công an cơ sở và người dân”.

bqbht_br_h1.jpg
Trước khi về công tác tại Công an xã Tiên Điền, thiếu tá Phan Thị Lâm Phương từng giữ chức Đội phó Đội Tổng hợp của Công an huyện Nghi Xuân (cũ), Phó trưởng Công an xã Xuân Phổ (cũ).

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương đã cùng anh em trong tổ tuyên truyền, chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng trang Facebook “Công an xã Tiên Điền - Tỉnh Hà Tĩnh” theo hướng gần gũi, sinh động, lấy người dân làm trung tâm, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, tin cậy trên môi trường mạng của địa phương.

Thông qua nhiều hình thức thể hiện phong phú như: video ngắn, infographic, chùm ảnh, bài viết.... các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, cải cách hành chính và chuyển đổi số... đã được truyền tải một cách kịp thời, gần gũi đến với người dân.

bqbht_br_h4.jpg
Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương tham gia tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Đến nay, với gần 8.000 người theo dõi, trang Facebook “Công an xã Tiên Điền - Tỉnh Hà Tĩnh” không chỉ là nơi cung cấp thông tin, mà còn trở thành cầu nối tương tác hai chiều giữa lực lượng công an với Nhân dân, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Song song với xây dựng, phát triển trang Facebook, Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương còn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình "Zalo kết nối bình yên". Trên cơ sở nền tảng của nhóm “Zalo kết nối bình yên” các địa phương cũ, Công an xã Tiên Điền đã xây dựng nhóm chung, tạo kênh trao đổi thông tin nhanh chóng giữa lực lượng với người dân.

bqbht_br_h3.jpg
Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương giúp người dân địa phương thu hoạch lúa (5/2026).

Thông qua mô hình này, nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tìm kiếm tài sản thất lạc và các vấn đề phát sinh tại cơ sở được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Đến nay, với gần 800 người tham gia, thông qua mô hình “Zalo kết nối bình yên”, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã gần 100 thông tin có giá trị (tính từ 7/2025 lại nay). Đây cũng là kênh quan trọng giúp lực lượng Công an nắm bắt dư luận xã hội ngay từ cơ sở, góp phần chủ động phòng ngừa, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Với những nỗ lực, cống hiến, Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: từ năm 2021 đến nay liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; từ năm 2017 đến nay liên tục được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ; UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 2021), Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen (năm 2023) và mới đây nhất, chị là 1 trong 68 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được Bộ Công an vinh danh “Nữ công an cơ sở xuất sắc” năm 2025.

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương là cán bộ giàu tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và nhiệt huyết. Chị không chỉ luôn sâu sát với cơ sở, tham mưu xử lý nhiều vụ việc tiềm ẩn yếu tố phức tạp ngay từ sớm, từ xa, mà còn là người “truyền lửa”, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cho người dân trên địa bàn. Những đóng góp thiết thực của chị góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Lê Xuân Diệu – Trưởng Công an xã Tiên Điền

Tin liên quan

Tags:

#Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương #Công an xã Tiên Điền #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Giỗ Tổ Hùng Vương, về miền đất thiêng Ngàn Hống

Giỗ Tổ Hùng Vương, về miền đất thiêng Ngàn Hống

Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Dịp nghỉ lễ, điểm các “địa chỉ đỏ” nổi bật ở Hà Tĩnh

Dịp nghỉ lễ, điểm các “địa chỉ đỏ” nổi bật ở Hà Tĩnh

Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Tôi luôn tự nhủ phải chăm sóc họ bằng tất cả sự tận tâm, như chăm sóc chính người thân của mình. Từng nhành cỏ được nhổ đi, từng vết bụi được lau sạch, tất cả đều được thực hiện trong sự cẩn trọng và kính cẩn.

Tôi canh “giấc ngủ” cho hàng nghìn liệt sĩ

Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!