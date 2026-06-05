Nữ thiếu tá “truyền lửa” bảo vệ an ninh Tổ quốc qua không gian mạng

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương là 1 trong 68 “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025 của toàn quốc, được Bộ Công an vinh danh ngày 17/5/2026.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Phan Thị Lâm Phương (SN 1990) về công tác tại Công an huyện Nghi Xuân (cũ). Gần 12 năm công tác tại đây đã giúp cho người cán bộ trẻ từng bước trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để tham mưu, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Tháng 7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thiếu tá Phan Thị Lâm Phương về công tác tại Công an xã Tiên Điền. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu tá Phương luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với Nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nhiều vụ việc tiềm ẩn yếu tố phức tạp ngay từ sớm, từ xa, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương trao đổi với người dân thôn Giang Đình (xã Tiên Điền) về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, với sự hiểu biết rộng về mạng xã hội, chị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, trực tiếp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm qua không gian mạng cho người dân trên địa bàn.

Thiếu tá Phương chia sẻ: “Xã Tiên Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ (các xã: Xuân Yên, Xuân Mỹ, Xuân Thành và thị trấn Tiên Điền), có diện tích 31,6 km², 28 thôn với hơn 24.000 người. Đây là địa bàn rộng, dân cư đông, khu du lịch, dự án đầu tư và hoạt động dịch vụ phát triển, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự... Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm cho người dân là hết sức quan trọng. Con đường nhanh và hiệu quả nhất là sử dụng mạng xã hội để làm cầu nối tương tác giữa lực lượng công an cơ sở và người dân”.

Trước khi về công tác tại Công an xã Tiên Điền, thiếu tá Phan Thị Lâm Phương từng giữ chức Đội phó Đội Tổng hợp của Công an huyện Nghi Xuân (cũ), Phó trưởng Công an xã Xuân Phổ (cũ).

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương đã cùng anh em trong tổ tuyên truyền, chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng trang Facebook “Công an xã Tiên Điền - Tỉnh Hà Tĩnh” theo hướng gần gũi, sinh động, lấy người dân làm trung tâm, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, tin cậy trên môi trường mạng của địa phương.

Thông qua nhiều hình thức thể hiện phong phú như: video ngắn, infographic, chùm ảnh, bài viết.... các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, cải cách hành chính và chuyển đổi số... đã được truyền tải một cách kịp thời, gần gũi đến với người dân.

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương tham gia tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Đến nay, với gần 8.000 người theo dõi, trang Facebook “Công an xã Tiên Điền - Tỉnh Hà Tĩnh” không chỉ là nơi cung cấp thông tin, mà còn trở thành cầu nối tương tác hai chiều giữa lực lượng công an với Nhân dân, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Song song với xây dựng, phát triển trang Facebook, Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương còn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình "Zalo kết nối bình yên". Trên cơ sở nền tảng của nhóm “Zalo kết nối bình yên” các địa phương cũ, Công an xã Tiên Điền đã xây dựng nhóm chung, tạo kênh trao đổi thông tin nhanh chóng giữa lực lượng với người dân.

Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương giúp người dân địa phương thu hoạch lúa (5/2026).

Thông qua mô hình này, nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tìm kiếm tài sản thất lạc và các vấn đề phát sinh tại cơ sở được tiếp nhận, xử lý kịp thời. Đến nay, với gần 800 người tham gia, thông qua mô hình “Zalo kết nối bình yên”, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã gần 100 thông tin có giá trị (tính từ 7/2025 lại nay). Đây cũng là kênh quan trọng giúp lực lượng Công an nắm bắt dư luận xã hội ngay từ cơ sở, góp phần chủ động phòng ngừa, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Với những nỗ lực, cống hiến, Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: từ năm 2021 đến nay liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; từ năm 2017 đến nay liên tục được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ; UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 2021), Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen (năm 2023) và mới đây nhất, chị là 1 trong 68 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được Bộ Công an vinh danh “Nữ công an cơ sở xuất sắc” năm 2025.