"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Mai Hoàng - Thái Huyền
(Baohatinh.vn) - Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Đại úy Lương Hữu Nam là 1 trong 20 “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2025”, được Bộ Công an vinh danh vào ngày 19/3 vừa qua.

Gặp Đại uý Nam khi anh vừa trở về từ Lễ tôn vinh Gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2025, do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội ngày 19/3 vừa qua, chúng tôi cảm nhận rõ niềm xúc động vẫn còn nguyên trên gương mặt người cán bộ trẻ.

Đại uý Nam chia sẻ: “Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận cho hành trình đầy nỗ lực cống hiến của bản thân và sự chia sẻ, giúp đỡ của những đồng đội trong đơn vị. Giải thưởng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn...”.

Đại úy Lương Hữu Nam hiện là cán bộ Đội Tham mưu - Tổng hợp (Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh).

Sinh ra và lớn lên ở xã Cẩm Lạc, ngay từ nhỏ, Lương Hữu Nam đã mơ ước được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân, được sống trong môi trường kỷ luật và góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh nhân dân, anh được phân công công tác tại Công an TP Hà Tĩnh, rồi tiếp tục được điều động về Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Hình sự...

Hơn 14 năm rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, Đại úy Nam đã trở thành cán bộ dày dạn kinh nghiệm, nắm chắc địa bàn, giỏi nghiệp vụ, chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội. Anh đã tham gia nhiều chuyên án lớn, như: tháng 6/2023, triệt phá 1 đường dây (24 đối tượng) làm giả giấy tờ quy (CMND, căn cước, đăng ký xe, cavet, bằng THPT đến đại học, GPLX xe máy, ô tô...) quy mô lớn, trải rộng khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Đại úy Lương Hữu Nam (đứng hàng sau, thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh (cũ) báo cáo với lãnh đạo cấp trên về vụ triệt phá đường dây (24 đối tượng) làm giả giấy tờ quy mô lớn, trải rộng khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Đặc biệt, anh được đồng đội ghi nhận là “khắc tinh” của tội phạm trên không gian mạng. Điển hình như tháng 11/2025, anh cùng đồng đội đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 25 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lô, đề trên địa bàn Hà Tĩnh, Gia Lai, Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình và một số địa phương khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại.

Tháng 1/2026, anh và đồng đội tiếp tục đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh thuộc hệ thống Bong88, bắt giữ 8 đối tượng liên quan hành vi cá độ bóng đá qua mạng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Đồng Nai, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk với số tiền giao dịch lên tới khoảng 90 tỷ đồng.

Được biết, đây là chuyên án đặc biệt phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi, phân tầng chặt chẽ nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bởi vậy, quá trình điều tra, thu thập chứng cứ hết sức khó khăn.

“Trong cùng một đường dây, nhiều đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Mỗi người chỉ được giao phụ trách một mắt xích riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận – chuyển tiền, trung gian thanh toán thắng thua. Đây là phương thức tổ chức có chủ đích của các đối tượng cầm đầu nhằm chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và tránh nguy cơ lộ toàn bộ đường dây nếu một đối tượng bị bắt giữ. Quá trình đánh án chỉ cần sơ sểnh một chút là tội phạm có thể đánh sập tài khoản, xóa dữ liệu trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ”, Đại uý Nam chia sẻ.

Đại úy Lương Hữu Nam (thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2025).

Với những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi, từ năm 2021 đến nay, Đại úy Lương Hữu Nam liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen (năm 2023); được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2025). Thêm một niềm tự hào nữa, ngày 19/3 vừa qua, anh là một trong 20 “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2025” được Bộ Công an vinh danh.

Nhận xét về người đồng đội của mình, Thượng tá Bùi Quang Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đại úy Nam là cán bộ trẻ tiêu biểu, có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tiên phong trong đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thành tích và tinh thần nhiệt huyết của anh đã lan tỏa ngọn lửa cống hiến, khát vọng phụng sự Tổ quốc tới tuổi trẻ trong đơn vị và lực lượng Công an Hà Tĩnh”.

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
