72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.

Ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân ta đã đập tan sào huyệt cuối cùng của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, khép lại 9 năm kháng chiến trường kỳ, mở ra bước ngoặt lớn trong hành trình giành độc lập của dân tộc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954). Ảnh: Tư liệu

Những ngày tháng 5 rực lửa, khi cả nước hướng về kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), trên mỗi làng quê Hà Tĩnh, ký ức hào hùng lại được nhắc nhớ với niềm tự hào sâu lắng. Trong chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy, có dấu ấn đậm nét của những người con quê hương núi Hồng, sông La. Họ là những “lá chắn thép” đã góp phần làm nên bản hùng ca bất tử.

Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (1922 -1954) quê xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: Tư liệu

Trong hành trình về nguồn, gặp lại những cựu binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, điều khiến tôi xúc động nhất là cách họ nhắc về đồng đội bằng tất cả sự kính phục. Trong đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót - biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết tử.

Sinh năm 1922 trong một gia đình nghèo tại xã Cẩm Xuyên, Phan Đình Giót nhập ngũ năm 1950, biên chế vào Đại đoàn 312. Trước khi bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, anh đã kinh qua nhiều chiến trường ác liệt như Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc… Ở đâu, anh cũng thể hiện tinh thần quả cảm, kiên cường, nhiều lần bị thương vẫn không rời trận địa, luôn sống nghĩa tình với đồng đội. Ngày 13/3/1954, trong trận đánh mở màn vào cứ điểm Him Lam, Phan Đình Giót là một trong những chiến sỹ xung phong tuyến đầu. Khi quân ta tiến công gặp hỏa lực địch dày đặc, nhiều đồng đội ngã xuống, đội hình bị chặn lại, anh dù đã bị thương vẫn dũng cảm lao lên, lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Hành động ấy đã chặn đứng làn đạn của địch, mở đường cho quân ta xung phong, giành thắng lợi. Sự hy sinh của anh khắc họa rõ nét phẩm chất gan dạ của người lính - khi Tổ quốc cần, không tiếc máu xương.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đông Lĩnh (xã Gia Hanh), cựu binh Dương Chí Kỳ (SN 1934), nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 vẫn bồi hồi mỗi khi nhắc lại những ngày tháng chiến đấu. Ông Kỳ nhớ lại: “Tôi nhập ngũ cuối năm 1953, sau huấn luyện được bổ sung vào Đại đoàn 316. Trong khi Đại đoàn 312 của anh Phan Đình Giót đánh mở màn, thì đơn vị chúng tôi vào trận ở đợt 3. Sau đợt đầu, ta thắng lớn nhưng hy sinh cũng nhiều. Sự hy sinh của anh Phan Đình Giót khiến chúng tôi vô cùng cảm phục. Tinh thần ấy lan tỏa trong từng chiến hào, nhất là với anh em đồng hương Hà Tĩnh”.

Cựu binh Dương Chí Kỳ (quê ở xã Gia Hanh)- nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Mang trong mình khí chất của người lính quê hương núi Hồng, sông La được tiếp lửa từ tấm gương của đồng đội, ông Kỳ cùng đơn vị bước vào những trận đánh ác liệt nhất. Đặc biệt là trận đánh ở đồi A1, cứ điểm then chốt bảo vệ trung tâm Mường Thanh. “Đó là trận giành giật từng tấc đất. Hỏa lực địch từ Mường Thanh, Hồng Cúm trút xuống như bão lửa. Nhưng cứ người trước ngã xuống, người sau lại xông lên. Ai cũng mang một quyết tâm duy nhất: phải đánh sập sào huyệt của địch” - ông Kỳ kể.

Quân ta vượt giao thông hào tiến quân đánh vào các cứ điểm Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.

Cùng tham gia trận A1, cựu binh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1935, xã Nghi Xuân) - nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 vẫn chưa quên khoảnh khắc lịch sử sáng 7/5/1954. Ông Vinh nhớ lại: “Sáng hôm đó, chúng tôi nhận lệnh rút khỏi đồi A1. Vừa rời vị trí, phía sau bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hàng tấn bộc phá nổ tung, khói lửa cuồn cuộn. Đó là hiệu lệnh tổng công kích. Trung đoàn 174 ào lên, cắm cờ chiến thắng trên nóc đồi A1. Tôi cùng đồng đội lao qua hàng rào thép gai thì bất ngờ trúng mìn. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong trạm quân y, nửa bàn chân không còn…”.

Cựu binh Nguyễn Xuân Vinh (quê xã Nghi Xuân)- nguyên chiến sỹ Đại đoàn 316 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Ở một góc khác của chiến trường, cựu binh Bùi Văn Dào (SN 1926, xã Hồng Lộc), nguyên chiến sỹ Đại đoàn 308, vẫn nhớ như in những ngày đào hào, vây lấn trên đồi A1. Với ông, khi đó mọi mệt mỏi, đau đớn đều lùi lại phía sau. “Chúng tôi chỉ có một ý nghĩ: phải đào thật nhanh, tiến thật gần để đánh sập cứ điểm địch. Không ai còn để ý đến tay chân trầy xước hay kiệt sức. Chiều 7/5, khi chứng kiến tướng Đờ Cát đầu hàng, mọi gian khổ dường như tan biến” - ông Dào xúc động.

Cựu binh Bùi Văn Dào (quê ở xã Hồng Lộc) - nguyên chiến sỹ Đại đoàn 308, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Chiều 7/5/1954, Tướng Đờ Cát đã đầu hàng vô điều kiện, Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân và dân ta hoàn toàn thắng lợi. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Để có được 56 ngày đêm rực lửa nơi tiền tuyến Điện Biên Phủ “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” là kết quả 9 năm kháng chiến trường kỳ của cả dân tộc. Trong đó, Hà Tĩnh cùng với cả nước làm nên một điểm tựa hậu phương vững chắc cho mặt trận. Theo cuốn Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân Hà Tĩnh (1945 - 2020) do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành, Hà Tĩnh không chỉ là địa bàn chiến lược của Liên khu 4 mà còn là một “mạch máu” đặc biệt, nơi hội tụ ý chí và sức người, sức của cho ngày toàn thắng.

Một số cựu binh Hà Tĩnh tham gia cuộc gặp mặt CCB nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội vào dịp tháng 5/2024. Trong đó, có ông Nguyễn Xuân Vinh (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang).

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), Hà Tĩnh không chỉ thực hiện các cuộc chiến đấu chống kẻ thù ngay trên quê hương mình mà còn đóng góp cho các chiến trường hàng vạn tấn lương thực, cung cấp thuốc men, các loại vật tư cho tiền tuyến. Đặc biệt, trong giai đoạn Đông Xuân 1953 - 1954, Hà Tĩnh đã nỗ lực chi viện một khối lượng lớn người và của cho các chiến trường Bình - Trị - Thiên, Trung - Hạ Lào, Thượng Lào và nhất là Điện Biên Phủ; trong đó, bổ sung trên 4.000 cán bộ, chiến sỹ trên các mặt trận. Toàn tỉnh huy động tổng cộng 635.224 lượt người đi dân công hỏa tuyến (4.050 dân công xe đạp thồ, 130 thuyền vận tải...), đóng góp hơn 15 triệu ngày công vận chuyển hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược, thuốc men phục vụ chiến trường. Hình ảnh những đoàn dân công hỏa tuyến với đôi bồ trên vai, những chiếc xe đạp thồ thô sơ vượt qua nắng lửa miền Trung và sương muối Tây Bắc đã trở thành biểu tượng của ý chí sắt đá.

"Binh đoàn xe đạp thồ" của dân công hỏa tuyến các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh vận chuyển vũ khí, lương thực cung cấp cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu.

Phía sau những con số ấy là sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ chung thủy, tảo tần như bà Hồ Thị Thừng (SN 1928, ở xã Hồng Lộc). Năm 1949, khi vừa mới cưới, bà đã tiễn chồng là chiến sỹ Bùi Văn Dào lên đường nhập ngũ. Bà Thừng một mình gánh vác hậu phương để chồng yên tâm chiến đấu nơi lòng chảo Điện Biên.

Bà Thừng kể: “Cưới nhau được 1 tháng, hôm đó, hai vợ chồng đang hái củi trên núi, nghe tiếng tù và tuyển quân thì ông ấy nói muốn ra chiến trường đánh giặc. Tôi không ngạc nhiên vì biết mong muốn của chồng. Tôi nói, anh đi thì cứ yên tâm, ở nhà em hứa sẽ cố gắng chu toàn mọi việc. Và thế là ông ấy đi biền biệt 8 năm”.

Trong 8 năm chồng đi đánh giặc (1949 - 1957), bà Hồ Thị Thừng vợ cựu binh Bùi Văn Dào một lòng chung thủy, tần tảo thay chồng chăm sóc bố mẹ già, tích cực tham gia lao động sản xuất để gửi lương thực ra chiến trường.

Lời hứa của bà Thừng cũng là tâm nguyện của hàng vạn phụ nữ Hà Tĩnh lúc bấy giờ, những người mẹ, người vợ hậu phương đã biến niềm tin thành sức mạnh để tiền tuyến vững tay súng.

Cựu binh Nguyễn Xuân Vinh (xã Nghi Xuân) và Dương Chí Kỳ (xã Gia Hanh) cùng những người vợ của mình là những hậu phương vững chắc, giúp họ góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh sức mạnh của cả dân tộc. Trong đó, sự đóng góp của hậu phương Hà Tĩnh cùng sự quả cảm, không tiếc máu xương của hàng nghìn chiến sỹ trên tiền tuyến đã viết nên một phần quan trọng trong bản hùng ca bất diệt.

Một góc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) hôm nay.

Cuộc chiến đã lùi xa nhưng tinh thần Điện Biên năm xưa vẫn là nguồn lực nội sinh để người Hà Tĩnh hôm nay tiếp nối, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông làm nên “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ.

